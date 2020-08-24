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Şehit babasından HDP ve PKK’ya zehir zemberek sözler

ŞEHİT BABASI HÜSEYİN GÖZENOĞLU

Haberde İnsan 24.08.2020, 11:30
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Şehit babasından HDP ve PKK’ya zehir zemberek sözler

Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, PKK ve HDP’nin Kürtler üzerinde siyaset yapmasını sert bir dille eleştirdi. Şehit babası Gözenoğlu, "Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiçbirinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin" dedi.

Mardin’in Nusaybin içesinde PKK terör örgütü mensuplarınca karakol şantiyesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Doğubeyazıt’ta söylediği “Bu yüzden de hem burada hem de Türkiye’nin her yerinde buluştuğumuz halkımızdan şunu istiyoruz: Barışı savunalım, savaşa karşı çıkalım, tecride karşı çıkalım, özgürlüğe sahip çıkalım” sözlerine sert tepki gösterdi. Şehit babası Pervin Buldan’a "İnsan bu kadar pişkince nasıl konuşabilir. Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiç birinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin” dedi.

“Oğlum HDP’den daha çok Kürttü”

Oğlunun HDP’den daha çok Kürt olduğunu söyleyen şehit babası Gözenoğlu, Buldan tarafından yapılan açıklamaları pervasızca olarak değerlendirdi. Gözenoğlu, ”3 Nisan’da Bagok kırsalında karakol inşaatında çalışan inşaat mühendisi oğlum PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Mazlum Gözenoğlu Kürttü, aynı zamanda da bir emekçiydi, hunharca katledildi. PKK ve HDP’nin sadece benim evladımı değil, onlarca sivili öldürmesi Kürtleri ne kadar istismar ettiğini apaçık gösteriyor. PKK terör örgütü, kuruluşundan bu yana Kürtleri ve değer ve duygularını istismar etmiştir. PKK, ilk ortaya çıkışında Kürdistan İşçi Partisi olarak kuruldu. Güya köylüyü, işçiyi halkı savunma amacı güdüyordu, ancak işleri güçleri köyleri boşaltıp katletmek oldu. Bütün köylülere zarar verdiler, yetmedi bu sefer işleri güçleri işçi katliamları oldu. Benim oğlum da bir işçiydi ve bir Kürt işçiydi, benim oğlum PKK ve HDP’den daha çok Kürttü. Kürt oğlu Kürttü. PKK idelolojisine göre, onlardan olmayan kardeş değildir” diye konuştu.

“Barıştan bahsedeceksiniz, sözde savunduğunuz Kürtlerin katledilmesine ses çıkarmayacaksınız”

Sivil şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, HDP’nin barıştan bahsetme sözlerinin yalan olduğunu dile getirdi. Gözenoğlu, HDP’nin barıştan, demokrasiden bahsettiğini ancak, savunduğu Kürt halkının PKK tarafından katledilmesine ses çıkarmadığını sert dille eleştirerek, ”HDP’li vekiller mecliste veya konuşma yaptıkları noktalarda demokrasi naraları atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Doğubayazıt’ta Pervin Buldan çıkmış diyor ki ’Bütün bu yaşadıklarımızı bir barış ve demokrasi sürecine evirmek bizlerin elindedir. Bu yüzden de hem burada hem de Türkiye’nin her yerinde buluştuğumuz halkımızdan şunu istiyoruz. Barışı savunalım, savaşa karşı çıkalım, tecride karşı çıkalım, özgürlüğe sahip çıkalım’. İnsan bu kadar pişkince nasıl konuşabilir. Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiç birinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin” şeklinde konuştu.

“HDP savunduğu ideolojilerin tam tersini uyguluyor”

Baba Gözenoğlu, HDP’nin bir kadına tecavüz ettiği haberiyle gündeme gelen ve suçunu ört pas etmeye çalıştığı, partiden ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile öğretmen eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla basında yer alan uzaklaştırılan HDP Muş Milletvekili olan Mensur Işık’ı ve Kürt olan oğlunun şehit edilmesini örnek göstererek HDP’nin savunduğu tüm ideolojilerin tam tersini uyguladığını kaydetti. Gözenoğlu, ”PKK ve HDP pek çok sivili katlettiği gibi tecavüze kalkıştı. Kadın savunuculuğuna soyunan HDP, kadına şiddet ve tecavüze de yeltendi. Pervin Buldan’ın partisindeki vekilleri yanı başında kadına şiddet uyguluyor, tecavüze yelteniyor. Daha sonra da orada burada, kadın savunuculuğu naraları atıyor. HDP savunduğu hangi ideoloji varsa tam tersini şu anda uyguluyor” ifadelerine yer verdi.

“Midyat’ta devlet güven ve huzuru sağladı, Midyat marka ilçe haline geldi”

Devletin yürüttüğü operasyonlar sayesinde Midyat’a güven ve huzurun sağlamasıyla ilçenin marka şehir olduğuna dikkat çeken baba Gözenoğlu, ”Bütün bölge insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Midyat örnek alınması gereken bir yer, bütün çevremizde HDP’nin el attığı bütün her yer yıkıldı, Midyat’a Allah’a bin şükürler olsun ki halkımızın dik duruşuyla HDP buraya burunlarını sokamadı, Midyat şu anda tüm Türkiye’de ve dünyada bir marka turizm noktası haline geldi. Bunun tek bir nedeni var, huzur ve asayişin sağlanması ve HDP’nin ayak izlerinin burada görülmemesidir” dedi.

“CHP, PKK’nın gizli ittifakçısıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, (CHP) HDP’nin yanında olduğunu göstermesiyle PKK’nın gizli ittifakçısı olduğunu söyleyen şehit babası Gözenoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

”CHP, sözde sosyal ve demokrat bir parti olduğunu öne sürüyor, ancak Diyarbakır, Mardin ve Şırnak gibi bölge illerinde PKK terör örgütü mensuplarınca şu ana kadarki 4 ay süre içerisinde 30’a yakın sivil vatandaş katledildi. CHP’nin buarada aktif bir teşkilatlanması yok. Çünkü bölgede yaptıklarının karşılığını buluyor. CHP içerisinde inanıyorum ki en az 50 tane inşaat mühendisi var. CHP’nin hiç mi vicdanı yok, orada burada her yerde, telefonlarda da görülen şehit haberlerine hiç mi tepki vermiyor? Hadi HDP’yi anladık, PKK terör örgütünün uzantısı konumundadır. Ama CHP’ye bir türlü anlam veremedim. Bu sebeple her iki partiyi kınıyor ve lanetliyorum. Bana göre şu anda PKK ve HDP’nin CHP’yle farkı hiçbir şekilde yok. Çünkü, CHP bunu gösterdiği duruşuyla kanıtlamıştır. Eğer ki CHP, sivil vatandaşların katledilmesine sessiz kalıyorsa, bu da “Güneydoğu’ya düşman gözüyle bakıyoruz ya da Güneydoğu bölgesine ihtiyacımız yok” demektir ya da PKK’nın gizli ittifakçısı halinde olduğu anlamına geliyor”.

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