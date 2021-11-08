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Şehit babası ve kız kardeşinden İYİ Partili Türkkan’a anlamlı tepki

Karamanlı şehit babası, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın sözlerine oğlunun mezarı başından tepki göstererek, "Şehit olan çocuklarımız için bu kadar üzülmemiştik. Ama böyle edepsizce, terbiyesizce kelimeyi duyunca sanki sırtımızdan bıçak yemiş gibi çok acı çektik. Şehitler de bunların bacılarına düşman eli ilişmesin diye şehit oldu" dedi.

Haberde İnsan 08.11.2021, 15:38
Şehit babası ve kız kardeşinden İYİ Partili Türkkan’a anlamlı tepki

Karamanlı şehit babası, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın sözlerine oğlunun mezarı başından tepki göstererek, "Şehit olan çocuklarımız için bu kadar üzülmemiştik. Ama böyle edepsizce, terbiyesizce kelimeyi duyunca sanki sırtımızdan bıçak yemiş gibi çok acı çektik. Şehitler de bunların bacılarına düşman eli ilişmesin diye şehit oldu" dedi.

Oğlunun şehit haberini aldığında "Ben üzülmem buna, ayıp olmasa güler oynarım, silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" sözüyle hafızalara kazınan şehit babası Alaaddin Küçük, İYİ Partili Lütfü Türkkan’a küfründen dolayı sert tepki gösterdi. Alaaddin Küçük, kızı Saliha ve torunu Oğuzhan Küçük ile birlikte 2017 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün şehitlikteki mezarını ziyaret ederek dua etti.

“Şehit düşen çocuklarımız için bu kadar üzülmedik”

Şehit babası Alaaddin Küçük, "Soy ismi Türkkan olan ve soy ismi ile bağdaşmayan bu kişinin edepsizce sözünü televizyondan izlediğimizde ne yapacağımızı şaşırdık. Öfkemizden adeta deliye döndük. Aynı zamanda da yüreğimizi sızlatan bir şey oldu. Öfkemizden gözyaşlarımızı tutamadık. Biz şehit yakınları bu bayrak için, bu vatan için, şehit olan çocuklarımız için bu kadar üzülmemiştik. Ama böyle edepsizce, terbiyesizce kelimeyi duyunca sanki sırtımızdan bıçak yemiş gibi çok acı çektik. Şehitler de bunların bacılarına düşman eli ilişmesin diye şehit oldu. Ama yapılan hareketin kalleşçe, boynuna sarılıp da sanki kendisi ile ilgileniyormuş gibi bir tavır gösterip, sonra sinsice kulağına bacısına, kutsalına küfür etmesi çok adi ve en alçakça bir davranış şeklidir. Bizim Türk milleti asil bir millettir. Türk milleti düşmana karşı yavuz, mazluma karşı merhametli olan asil bir millettir. Ama bu İYİ Partili milletin vekili diyemeyeceğimiz bir kişi, maalesef hainlere karşı merhametli, mazluma karşı aslan kesilen bir alçaktır. Zamanı geldiğinde bu millet ona yaptığını yedirecektir. Türkiye bir hukuk devleti olmasa bizim milletimiz bacısına küfür edildiğinde nasıl hareket yapıldığını bu millet çok iyi bilir. Ama hukuk devletinde olduğumuz için biz bunu adalet ile çözeceğiz. İçimizden neler geçtiğini kendisi de çok iyi bilir. Ama gerektiğinde ona gereken cevap verilip, hadleri bildirilecek Allah’ın izniyle" dedi.

“Tepkiler yetersiz”

Küçük, tepkilerin yetersiz olduğuna belirterek, ”Şehit evlerinde ve şehit evlerinin komşularında bu millet nezdinde ne kadar tepki var, bize gelen telefonlardan biliyoruz. Sadece bize bile ne kadar çok geldi. Şehit ailelerinin yanındayız, şehit bacıları bizim başımızın tacıdır diye. Bu belki basına çok yansımıyor ama Türkiye’nin her tarafından çok büyük bir tepki var. Şu an bu sözü sarf eden alçak kişiye her yerden lanet yağıyor. Bu lanet de onun sonunu getirecektir" diye konuştu.

“Vakti geldiğinde şehit bacıları gereken cevabı verecektir”

Şehidin kız kardeşi Saliha Küçük de, "Abim bu vatan ve bayrak için şehit olduğunda bu kadar üzülmedik. Aksine gurur duyduk ama bir insan böyle edepsizce, ahlaksızca şehit bacılarına terbiyesizce bir cümle kurduğunda çok üzüldük. Vakti geldiğinde şehit bacıları ona gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

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