Şehit babası, tek başına kaldığı köyde terk etmediği şehit oğlunun yanına defin edildi

1993 yılında Van’da şehit düşen oğlunu köydekilerin göç etmesine rağmen yalnız bırakmaya gönlü razı gelmeyen ve tek başına köyünde hayat süren şehit babası Sadık Tokat hayatını kaybetti. Tokat’ın cenazesi, yıllardır köyde kimsenin olmamasına rağmen köyü terk etmeyerek yalnız bırakmadığı şehit oğlunun yanına defin edildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinin Avlacık köyü Ulualan Mahallesi’nde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Sadık Tokat ve Huriye Tokat çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993 yılında Van’da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Baba Sadık Tokat, şehir merkezindeki şehitliğin uzak olması nedeniyle oğlunun naaşını köydeki evlerinin yanına defnettirdi. Zamanla ailenin diğer çocukları ile köy halkı şehre göç etti. Sadık Tokat ise, şehit oğlunun yalnız kalmaması için gönlü razı gelmediği köyden hiç ayrılmadı. Geçtiğimiz yıl eşi Huriye Tokat’ı da kaybeden Sadık Tokat, her gün şehit oğlu ile eşinin kabri başında dua ediyordu.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Sadık Tokat, evde istirahat ettiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sadık Tokat’ın naaşı, memleketi Araç ilçesine getirilerek Veznedar Camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyüne gönderildi. Avlacık Köyü Ulualan Mahallesine getirilen Sadık Tokat’ın cenazesi, köyünde de kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Helalliğinde alınmasının ardından Sadık Tokat’ın naaşı, vasiyeti üzerine şehit oğlunun ve eşinin yanına defnedildi.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninin ardından konuşan Uğur Kütük, dedesi Sadık Tokat’ın vasiyeti üzerine dayısı olan Şehit Selahattin Tokat’ın yanına defin edildiğini belirterek, “İnşallah bundan sonra dedem Sadık Tokat’ın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkacağız. Cenazemize katılan herkesten Allah razı olsun. Bilindiği üzere dedem Sadık Tokat, yıllardır köydeydi, burayı bırakmadı. Şehit dayımın mezarını bekliyordu. Geçtiğimiz yıl nenemiz vefat etti. Dedem Sadık Tokat, yaklaşık 1 yıldır da Kastamonu’da dayımın yanındaydı. Hastalığı vardı, tedavi oluyordu. Evde istirahat ettiği sırada vefat etti. Bizde buraya gelerek son görevimizi yaptık” dedi.

Öte yandan Vali Avni Çakır’ın kardeşi Ali Çakır ile Sadık Tokat’ın oğlu Selahattin Tokat’ın 1993 yılında Van’ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı karakolda şehit düşmüşlerdi. Aynı kaderi paylaşan şehit abisi Vali Çakır, şehit babası Sadık Tokat’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı. Ayrıca cenazeye Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran ile Araç Kaymakamı Osman Sak’ta katıldı.