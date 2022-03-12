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Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Aşkaleli Şehit Semih Güven’in babası Mehmet Güven son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 12.03.2022, 14:22
Aşkaleli Şehit Semih Güven’in babası Mehmet Güven son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün hayatını kaybeden Mehmet Güven bugün öğle namazını müteakip Merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cengiz Polat, siyasi parti temsilcileri, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Semih Güven, 1994 yılında Bitlis’in Mutki ilçesinde hain terör örgütü tarafından pusuya düşürülmüş ve şehit edilmişti.