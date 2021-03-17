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Şehit babası, Kuran-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

Şırnak’ta 2011 yılında şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş’un Sivas’ta yaşayan babası Kenan Kargavuş, oğlunun vefatının ardından Kur’an-ı Kerim okuyarak hayata tutundu.

Haberde İnsan 17.03.2021, 11:06
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Şehit babası, Kuran-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

Şırnak’ta 2011 yılında şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş’un Sivas’ta yaşayan babası Kenan Kargavuş, oğlunun vefatının ardından Kur’an-ı Kerim okuyarak hayata tutundu.

Şırnak’ta vatani görevini yaparken 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş’un ailesi Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şehit Kargavuş’un 66 yaşındaki babası Kenan Kargavuş, oğlunun vefatıyla birlikte okumayı öğrendiği Kur’an-ı Kerim ile hayata tutundu. Şehit babası Kargavuş, gününün büyük çoğunluğunu Akşemsettin Camii’nde bulunan oğlunun ismini taşıyan kütüphanede Kuran-ı Kerim okuyarak ve cami ihtiyaçlarını gidererek geçiriyor. Yaşlı adam, oğlunun şehitlik maaşını hayır işlerinde ve öğrencilere burs vererek değerlendiriyor.

“Oğlum bizlere şehit olacağını söylerdi”

Şehit babası Kenan Kargavuş, oğlunun askere gitmeden önce ailesine şehit olacağını söylediğini belirterek, “Oğlum çok mert, çok dürüst babaya anneye en ufak saygısızlığı olmayan bir çocuktu. Askere gitmesine bir buçuk sene vardı bize Şırnak’a düşüp şehit olacağını söyledi. Biz de ’oğlum daha bir buçuk senen var nerden biliyorsun’ derdik. Ama o hep ’şehit olacağım, şehit olacağım’ derdi. Açık öğretimde okurken ’okulumu dondurup gideceğim’ dedi. Biz de ’oğlum istersen dondurma okulunu bitir’ dedik fakat o ’ben arkadaşlarımla gideceğim’ dedi. Komando yazılıp gitti, acemi birliği Erzincan’a çıktı. Orada 3 ay eğitim gördükten sonra Şırnak’a düştü. Bize telefon açıp ’Şırnak’ın en güzel yerine Güçlükonak’a düştüm baba’ dedi. Şırnak’a düştü orada da şehit oldu” dedi.

“Kur’an-ı Kerim beni hayata döndürdü"

Oğlunun şehit olmasının ardından öğrendiği Kur’an-ı Kerim’in kendisini hayata bağladığını anlatan Kargavuş, “Oğlum şehit olduktan sonra burası küçük bir yerdi Mahmut Hocamız kütüphane açalım dedi. Bende kabul ettim, Mayıs 2012 de açtık. O tarihten itibaren biz buradayız, öğlen geliyoruz yatsıda gidiyoruz. Buraya oğlumun ismini verdik. Öğlen geliyoruz, arkadaşlarla namaz vaktinde camiye çıkıyoruz, namazımızı kılıp geri aşağıya iniyoruz. 10-15 dakika çayımızı içiyoruz sonra ikindiye kadar Kuran-ı Kerim okuyoruz sonra namazı kılıp evlerimize gidiyoruz. Akşam namazından bir saat önce tekrar gelip namazımızı kılıp yatsıya kadar tekrar kuran okuyoruz. Biz burada 10 senedir kesintisiz Kuran okuyoruz. Kur’an-ı Kerim beni hayata döndürdü, biz namaz kılıyorduk ama Kuran-ı Kerim’i bilmiyorduk. Burada 1 ayın içinde Kur’an-ı Kerim öğrendim ve buraya kendimi ibadete adadım ölene kadar ben buradayım. Oğlumun şehitlik parasını aldıktan sonra hanıma dedim ki ‘ben bu parayı harcamayacağım’ o parayı bu kütüphaneye harcadık. Hepsini ihtiyacı olanlara dağıttık. Oğlumun şehitlik maaşını yardımlarda kullanıyorum. Ben emekliyim kendi maaşım bana çok şükür yetiyor. Ben kendi maaşımla geçinirim oğlumun maaşını da hep hayırda kullanırım diye düşündüm. 4 kızım 1 oğlum vardı oğlum çocuklarımın en küçükleri 10 tane oğlum olsa 10’u da vatana feda olsun. Ben mutlu bir şehit babasıyım vatan sağ olsun bizim her şeyimiz vatan” dedi.

Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, şehit babası Kargavuş’un kendisini hayır işlerine adadığını belirterek, “Burası onun oğlunun evi gibi öyle bakıyor, hizmetlerini hiç aksatmadan devam ettiriyor. Hem camimizin temizliğine bakıyor hem de buraya gelenlere izzeti ikramda buluyor. Hepsini kendi karşılıyor hiç kimseden bir beklentisi yok dışardan gelen yardımları kabul etmiyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Bizde elimizden geldiği kadar bunun mutluluğu için birbirimize destek oluyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz hiçbir camii de olmayan güzellikler yaptığını görüyorum. Gurur duyuyoruz şehit babasıyla, zaten ailece beraberiz hemen hemen her günümüz birlikte geçiyor” diye konuştu.
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