Şehit babası haklarını 23 yıllık hukuk mücadelesiyle kazandı

Kıbrıs’ta askerlik görevini sürdürürken eğitim esnasında kalp krizi geçirerek şehit düşen Mustafa Korhan’ın vazife malulü sayılması için hukuk mücadelesi veren baba İbrahim Korhan mücadelesini 23 yıl sonra kazandı. Şehidi vazife malulü kabul eden Ankara 16. İdare Mahkemesi şehidin ailesinin tüm haklardan faydalanması gerektiğine hükmederek emsal bir karara imza attı.

Topçu Er Mustafa Korhan Kıbrıs’ta askerlik görevini sürdüren 1 Eylül 1998 tarihinde eğitim esnasında kalp krizi geçirerek şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehit olarak kabul edilen Korhan, Gaziantep’te toprağa verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şehidi vazife malulü olarak kabul etmedi. Korhan’ın ailesi şehit vazife malulü sayılmadığı için şehit yakını haklarından 23 yıl boyunca faydalanamadı. Konuyu 1998 yılından 2005’e kadar birçok kez yargıya taşıyan Korhan ailesi SGK’ya karşı açtıkları birçok davayı kaybetti.

Hukuk mücadelesini 23 yıl sonra kazandı

Oğlunun vazife malulü sayılması için yılmadan hukuk mücadelesini sürdüren baba İbrahim Korhan’ın yüzü 23 yıl sonra Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla güldü. Şehit askeri oybirliğiyle vazife malulü kabul eden mahkeme, Korhan’ın ailesinin tüm haklardan faydalanması gerektiğine karar verdi. İdare mahkemesinin verdiği kararın emsal nitelikte olduğunu söyleyen Avukat Cihan Kaçmaz, kararın aynı durumda olan aileler için umut taşıdığını ifade etti.

“23 yıl koca bir ömür”

23 yılın kolay geçmediğini koca bir ömür olduğunu dile getiren baba İbrahim Korhan, oğlunun şehit olduğunu ancak resmiyette kabul edilmediğini belirtti. Oğlunun artık resmiyette de şehit kabul edildiğini aktaran Korhan, “Karar gönlümüze ferahlık verdi. Bize şahadetname verdiler ama resmiyette şehit saymadılar. Allah bu acıyı kimseye tattırmasın. Çok zor. Askeri törenle şehitliğe defnedildi. Adalet yerini bulduğu için artık içimiz çok rahat” dedi.

“Davayı kazanma umudumuz yoktu”

Ağabeyinin eğitim esnasında kalp krizi geçirerek şehit düştüğünü anlatan şehidin kardeşi Faruk Korhan ise olayın ardından ağabeyinin şehit olduğunu ancak şehitlik haklarından faydalanamayacakları haberini aldıklarını söyledi. Aradan yıllar geçtikten sonra tanıştığı eski bir subayın yönlendirmesiyle tekrar dava açmaya karar verdiklerini aktaran Korhan, “Avukatımız kanunların güncellendiğini ve tekrar dava açabileceğimizi söyledi. Davayı açtık ve kazandık. Artık bütün haklardan yararlanabiliyoruz. Davayı kazanma noktasında umudumuz yoktu. Çünkü bu zamana kadar olmamıştı. Çok şükür kazandık. Haklardan faydalanamayınca 2’nci sınıf şehit ailesi gibi hissetme durumu oluyordu. Ama kararla bu durum ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

“Mahkeme SGK’nın ret kararını iptal etti”

SGK’nın o dönemki kanunlardan dolayı askerlik sırasında hastalanarak vefat edenleri vazife malulü saymadığı için bu durumun yaşandığını ifade eden avukat Kaçmaz, şehidin ailesinin ümitlerini kaybettikleri sırada durumu kendisine anlattıklarını söyledi. Ailenin umutsuz olmasına rağmen tekrardan dava açmaya karar verdiğini paylaşan Kaçmaz, “Biz de dava açtık. Mahkeme süreci de hızlı yürüdü. 2020 yılının Ekim ayında karar çıktı. Kararı olumsuz beklerken olumlu bir karar aldık. Mahkeme şehidin vazife malulü olduğunu kabul etti ve SGK’nın ret kararını iptal etti. SGK da gecikmeksizin hemen karar sonrasında müvekkillerime şehit aylığı bağladı ve geriye dönük de bir miktar ödeme yaptı” ifadelerine yer verdi.

“Askerlikten önce kalp rahatsızlığı olmadığı tespit edilmiş”

Davayı açarken askerlik kanun da yapılan değişiklik ile askerliğe alınma esnasında yapılan ön muayenede kalp rahatsızlığının tespit edilmemesini neden gösterdiğini sözlerine ekleyen Kaçmaz, “O dönemde muayeneden geçerek sağlıklı olduğu tescil edilmiş birinin askeri görevini yerine getirirken kalp krizi geçirmiş olmasının askeriyenin bir kusuru olduğunu ileri sürdük. Mahkeme de hem bunu hem de yeni kanun değişikliğini kabul etti. Bizi haklı buldu. Karar aynı durumda olan aileler için emsal nitelik taşımaktadır. Karar toplum için hem emsal nitelikte hem de umut verici niteliktedir. Çünkü bir vatandaşın 1998 yılından beri vermiş olduğu hukuk mücadelesi bugün sonuç verdi ve hak yerini buldu” diye konuştu.