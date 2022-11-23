Şehit Aybüke öğretmenin annesi unutulmadı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini unutmadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, beraberinde Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın’a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdimetti.

Anne Zehra Yalçın ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, bu anlamlı ziyaretten dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul yönetimine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, geleceğin teminatı olan çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin çok kutsal bir mesleği icra ettiğini belirtti.

Böylesine kutsal bir vazifeyi yerine getirirken canlarını feda eden ve şehitlik makamına ulaşan öğretmenlerin ise iki değerli vasfa sahip olduğunu aktaran Gümüş, "Hem öğretmenlik hem şehitlik. Aybüke öğretmenimiz de bu makama erişmiş öğretmenlerimizden biridir. Şehitlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, şehit ailelerimiz de şehitlerimizin bize emanetidir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Aybüke öğretmenimizin ismi bugün ilçemizde bir anaokulumuzda yaşatılıyor. Şehit öğretmenimizin ailesini öğretmenler günü vesilesiyle okulumuzun öğretmen ve öğrencileri ile ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bu vesileyle başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere şehit öğretmenlerimizi, vefat etmiş olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bütünöğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.