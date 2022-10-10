Şehit Astsubay Emre Dokumacı dualarla anıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32) şehit edilişinin 2. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Erdoğan Kayılmaz, Kaymakam Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Aşkın Şaşmaz, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Hakan Güven, İlçe Emnıyet Müdürü Önder İstanbul, AK Parti ilçe Başkanı Yusuf Kaya, İl genel Meclis üyeleri Fehmi Yağlı, Duran Bıyık, İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve çok sayıda vatandaş ve şehit yakınları katıldı.

Şehit Emre Dokumacı için İlçeye bağlı Kaleboğazı Mahallesi’ndeki baba ocağında okunan Mevlid-i şerifin ardından İlçe Müftüsü Vahit Demiral tarafından okunan Kuran’ı kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.