Şehit annesinin hayrat çeşmesi hayali gerçekleştirildi

Siirt’te 1997 yılında şehit olan Eğirdirli askerin annesinin hayrat çeşmesi hayali gerçekleştirildi. Annenin isteği üzerine Şehit Cengizhan Çepelli’nin Anısına Eğirdir Barla köyüne hayrat çeşmesi yaptırıldı.

1997 yılında Siirt kırsalında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada 5 arkadaşı ile birlikte şehit olan P. Er Cengizhan Çepelli’nin anısını yaşatmak için ailesinin isteğiyle Barla köyünde yaptırılan çeşme, dualarla vatandaşların hizmetine sunuldu. Çeşmenin açılış etkinliğine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı ve Süleyman Sarpdağ, Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu’nun dualarıyla açılışı gerçekleşen Şehit Çeşmesi’nin açılış kurdelesini Kaymakam Adem Çelik’in isteği üzerine Şehit Annesi Beyhan Çepelli kesti. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte, şehidin annesi Beyhan Çepelli ve babası Muhsin Ali Çepelli, oğlunun anısını yaşatacak olan çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.