Şehit annesi, kızı ve torununu depremde kaybetti

Trabzon’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kız kardeşi ve yeğeni depremde hayatını kaybetti. Depremde kızı ve torununu kaybeden şehit annesi, yaşadıklarını anlattı.

11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Eren Bülbül’le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kız kardeşi ve yeğeni, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7’lik ilk depremde Hatay’da yaşadıkları enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in annesi Fatma Gedik, 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan depremde hayatını kaybeden kızı Neriman ve torunu Emirhan’ın üzüntüsünü yaşıyor. Deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Gazipaşa Gönüllü Arama-Kurtarma ekibi ve ekipte bulunan Motivasyon Koçu Volkan Oğuz, depremde kızı ve torununu kaybeden şehit annesini ziyaret etti. Şehit annesiyle yakından ilgilenen ekip, Fatma Gedik ve yakınlarına hediye verdi.

"Ağlayarak koştuk gittik ama çıkaramadık"

Yaşadığı acıları Gazipaşa Gönüllü Arama-Kurtarma ekibine anlatan Fatma Gedik, "Gece, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çatır çatır sesler geldi. Ben bir kalktım, bir düştüm. Düşünce kalkamadım. İçerideki kızıma seslendin. Aleyna kalk, Aleyna kalk. O benim düşme sesime uyandı. O kadar şiddetliydi ki, onun uykusu ağır, depremin şiddetiyle uyandı. Onunla dışarı çıkmaya çalıştım. Bir o duvara vuruyor beni, bir o duvara. Zor çıktım dışarı. O an kızlarımı düşündüm, telefonla aradım. Kızımın biri beşinci katta, diğer kızım ikinci katta. Beşinci kattakine ulaştım. O, ’Bizde bir şey yok’ dedi. İkinci kattakine ulaşamadım. Telefonunu sokakta bulmuş bir komşusu. ’Bu numarayı arıyorsunuz ama bu ev yıkık. Kimse yok burada’ dedi. Ağlayarak koştuk gittik ama çıkaramadık. Çocuklarımın cenazelerini tırnaklarıyla kazıya kazıya çıkardılar. Çok acı, çok acı" dedi.

Ferhat Gedik’in kabrini ziyaret ettiler

Öte yandan, Gazipaşa Gönüllü Arama-Kurtarma ekibi ve ekipte bulunan Motivasyon Koçu Volkan Oğuz, şehit annesi Fatma Gedik’in ardından, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Kabir başında Kur’an-ı Kerim okuyan ekip, şehitler için dua etti.