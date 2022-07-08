banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Şehit annesi: “Allah, güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin”

Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden 86 yaşındaki acılı anne Bedriye Hamlı, güvenlik güçlerine dua ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Haberde İnsan 08.07.2022, 16:22
Şehit annesi: “Allah, güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin”

Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden 86 yaşındaki acılı anne Bedriye Hamlı, güvenlik güçlerine dua ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Samsun’da şehit aileleri Kurban Bayramı arefesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret edip şehitlerine dua etti. Samsun Asri Mezarlığı’nda İl Emniyet Müdürlüğü’nün şehitliklere düzenlediği ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Emniyet Müdürü Urhal’dan yakın ilgi

Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın kabri başında hazır bulunan şehit annesi Bedriye Hamlı, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından ziyaret edilerek eli öpüldü, başsağlığı dilendi. İl Emniyet Müdürü tarafından şehit mezarlarına tek tek kırmızı gül bırakıldı.

Güvenlik güçlerine dua

Emniyet Müdürü Urhal’ın şehitlik ziyareti sonrası oğlunun kabri başında duygularını paylaşan şehit annesi Bedriye Hamlı, “Şehitlerimizi ve bizi unutmayanlardan Allah razı olsun. Samsun İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah, güvenlik kuvvetlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür. Şehitlerimizi unutmayan herkesten Allah razı olsun. 86 yaşındayım, 30 senedir bu şehitlikte her arefe her bayram bu buz gibi mermer taşının başındayım. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz yok. Şehit ailelerinin hatırı sorulsun, şehitlerimiz hatırlansın bu bize ziyadesi ile yeter” diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu