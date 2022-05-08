Şehit anneleri Anneler Günü’nde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti

Şehit anneleri, Anneler Günü’nü şehit evlatlarının mezarı başında kutladı. Şehit annelerine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından çiçek dağıtıldı.

Şehit anneleri, Anneler Günü’nde şehit evlatlarının kabrini ziyaret etti. Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde Anneler Günü dolayısıyla, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından da annelere çiçek dağıtıldı.

“Ben beklemeyeceğim, arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum”

Oğlunun şehit olduğu görev yeri olan Şırnak’a gönüllü olarak gittiğini belirten şehit Deniz Muyan’ın annesi Selver Kırat, “Üç çocuğum var. Tek oğlum vardı, onu da askeri okula verdim. Eski Foça’da bir buçuk yıl görev yapmasının ardından tüm devrelerinin kurada görev yeri çıktı, benim oğlumun görev yeri çıkmadı. Ben de ‘Oğlum her şeyde bir hayır vardır’ dedim. Nisan’da açıklanacaktı kura sonucu. O da bana ‘Ben beklemeyeceğim, arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum’ dedi. Gitti ve 9 yaralının arasında bir şehit o oldu. Ben askeriyeyi çok severdim. Küçük olduğu için askeriyeye verdik. Hala kendimi suçluyorum. Belki ben göndermeseydim oğlum yaşıyor olurdu” diye konuştu.

“SAT Komandosu olmak istiyordu”

Oğlunun asker olmasını kendisinin istediğini ve özel günleri mezarı başında geçirdiğini aktaran Kırat, “Özel günümüz yok zaten. Oğlum ilk şehit olduğunda haftanın 7 günü geliyordum. Bir hoca bana, ‘Siz oraya çok sık gittiğinizde onlar çok üzülüyor’ dedi. Haftada 2 gün gelmeye başladım. Pandemi nedeniyle de hiç gelemedik. Ama ben gelmezsem oğlumun beni bekleyeceğini düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor hep kendimi suçluyorum. Şırnak’ta bir yıl görevinin ardından SAT Komandosu olmak istiyordu. Benim oğlum zaten komandoydu, uzun boylu bir çocuktu” açıklamasında bulundu.

“Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu”

Şehit oğlunun çocukluğundan beri asker olmak istediğini dile getiren şehit Oğuz Kaan Usta’nın annesi Sevim Usta ise, “Oğlum Afrin’de şehit oldu. Bugün oğlumu bu özel günde ziyarete geldim. Başta şehit anneleri olmak üzere güzel yurdumun tüm annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum. Oğlumun bir kız çocuğu vardı. O da okula yeni başladı. Mezarı başında sürekli görüntülü konuşma yapıyoruz. Eşim de askerdi. Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu. Babası da hayalindeki tek insandı” ifadelerine yer verdi.