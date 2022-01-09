Şehit ailelerinden öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekile tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 2017 yılında öldürülen ‘Koçero Meleti’ kod adlı terörist Volkan Bora’nın telefonundan HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in fotoğraflarının çıkmasına sert tepki gösterdi.

40 yıldır 40 bin masum insanın ölümüne sebep olan PKK terör örgütünün içerdeki hainler ve dışardaki düşmanların desteği ile yurt içinde ve sınır ötesinde kalleşliklerine devam etmekte olduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bebek katili terör örgütü PKK/KCK ile HDP arasında yapısal her türlü birliktelik olduğu halde partinin kapatılmadığını belirterek tepki gösterdi. Gündüz, “Bölücü terör örgütünün kongresinde alınan kararların ardından 1990’dan itibaren silahlı eylemlerin yanında örgütün kendi tabiriyle sivil alanda demokratik siyaseti gündeme alması ile partilileşmeye başladı ve ilk olarak 7 Haziran 1990 tarihinde Halkın Emek Partisi’ni (HEP) kurdular. O günden bugüne dek sadece partinin tabelalarında isim değişikliği yaparak bugüne ulaştılar. Son olarak HDP ismi ile eskileri aratmaz şekilde bölücülük propagandası yapmak, örgüt güdümünde faaliyet göstermek, açıktan dağ kadrosuna militan yetiştirmek gibi çalışmalara devam etmektedir. Kuruluşundan beri demokratik özerklik, öz yönetim, Kobani, hendek olayları gibi birçok hadisede boy gösteren HDP, gerçekleşen bu eylemlerle adeta kargaşa ve iç savaş denemesi yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve organlarını savaşın karşı tarafı olarak addedip, tabandaki halk kitlesini devlete karşı kışkırtarak isyana tahrik etmek, Gezi eylemlerini hatırlatarak diğer halk kitlelerinden destek almak için sessiz kalınması durumunda daha vahim sonuçların doğacağı baskısı oluşturmak gibi bir dizi eylem ve faaliyet yürüttükleri görülmüştür” dedi.

Her koşulda HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olarak tüm binalarını adeta örgüt evi haline getirdiğine değinen Gündüz, “Bu gerçekler tüm çıplaklığı ile ortada iken sessiz kalanlar ihanet içindeler. En canlı örneği kısa bir süre önce HDP siyasi partidir diyenlere, PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile HDP Milletvekili Semra Güzel’in sevgili olduğunu öğrendiniz. Koçero sarı torbaya giren hainin ilişkili olduğu vekil HDP’de halen, şimdi ne düşünüyorsunuz? Bizim elimizde belge yok diyen CHP ve yandaşları, ’HDP bilmem kaç oy almış’ diyen Temel Karamollaoğlu şimdi ne diyeceksin? Terörist Selahattin Demirtaş’la ’Kahvaltıya icabet ederim’ diyen Akşener Meral sen ne diyeceksin? PKK’yı meşrulaştırmaya çalışanlar, HDP’ye siyasi parti diyenler ne vatandan ne millilikten ne de bayraktan, birlikten bahsedemezler. Hain terör örgütüne güzelleme yapanlar tarihe hain geçecektir. TSK, emniyet teşkilatı ve güvenlik korucularımız bu hainleri tek tek bulup sarı torbaya koyacaktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu vatan hainlerini, kravatlı teröristleri Gazi Meclisimizde istemiyoruz. Cumhuriyet savcılarımız bu vatan hainleri teröristler hakkında derhal inceleme başlatmalıdır. Terörist Koçero gibi hainler temizlenecektir. Sizin ciğerinizin yandığını biliyoruz. TSK ve tüm kolluk kuvvetlerimiz yüreğinizi yakmaya devam edecektir. Bu vatan toprakları ilelebet güzel günleri görecektir. Koçero gibilerinin kökü kazınacaktır” ifadelerini kullandı.