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Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakacağını açıkladıktan sonra şehit aileleri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Haberde İnsan 25.03.2022, 17:50
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakacağını açıkladıktan sonra şehit aileleri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumlarının doğru olmadığı dile getirildi. Açıklamada, "Her fırsatta iktidara gelirsem FETÖ’cüleri, PKK’lıları, Soros’cuları serbest bırakacağım diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu hiç bunları dememiş gibi bir gün sonra utanmadan, sıkılmadan şehit aileleri ve gazileri ile yemekte bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu ikircikli tutumları, bu iki yüzlü tavırları hastalıklı bir ruha bürünmüş bir kişinin sergileyebileceği tavırlardır. Hastalıklı birinin de Türkiye’nin ana muhalefet partisi konumunda olan bir partiye genel başkanlık yapması hem ülkemiz için, hem de temsil ettiği siyasi parti açısından tehlikelidir. Kılıçdaroğlu hastaysa, rahatsızsa derhal bütün görevlerinden istifa etmesi ve tedavi olması gerekir. Yok eğer ben hasta değilim rahatsız değilim diyebiliyorsa kendisine hiç karmaşık olmayan yalın ve sade olarak soracağımız sorularımıza cevap vermesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu; ’Göreve geldiğimde PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı, Sorosçu Osman Kavala’yı, FETÖ’cüleri serbest bırakacağım dediniz mi, demediniz mi? Tekrar soruyoruz göreve geldiğinizde bütün bu Türkiye düşmanlarını serbest bırakacakmısınız, bırakmayacakmısınız? PKK’nın arka bahçesi olan HDP ile sürekli alenen ortaklık yapıyorsunuz. Bundan sonra da HDP ile ortaklık yapacakmısınız?

Bundan sonra Diyarbakır’a gittiğinizde PKK uzantısı dernekleri ziyaret edecekmisiniz? Göreve geldiğinizde Türk Silahlı kuvvetlerimizin yurt içinde ve yurt dışında teröristlere yönelik yaptığı operasyonları durduracakmısınız, durdurmayacak mısınız?’ Kılıçdaroğlu; size sorulacak yüzlerce sorumuz var. Fakat bu dört sorumuza cevap vermeniz yeterli olacaktır. Şehit aileleri ve gazileri olarak sizden bu soruların cevabını bekliyoruz. Bizlerde, bütün ülkede sizin iki yüzlü tutumunuzdan bıktık. Çıkıp iktidara gelirseniz Kandili bombalayacağım diyorsunuz. İki gün sonra Diyarbakır’da PKK’nın yan kuruluşu derneğe ziyarete gidiyorsunuz. Dernek yöneticileri gözünüzün içine baka baka Türk ordusu operasyonları durdursun diyor ve siz sesinizi çıkarmaya cesaret etmiyorsunuz. Allah aşkına yalın bir ifade ile soruyoruz bu iki yüzlülük değil de nedir? Kılıçdaroğlu; şehit aileleri üzerinden siyaset yapmaktan vazgeç. Şehit aileleri ile aynı masada oturmanız, şehitlerimizin ismini dahi anmanız, şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Çünkü sizler şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği bütün değerleri ayaklarınızın altına alarak bu değerlere düşmanlık yapıyorsunuz. Sonrada çıkıp şehit ailelerine şunu vereceğim, bunu vereceğim diyorsunuz. Şehit ailelerimiz de, gazilerimiz de satılık değildir. HDP ile ortaklık yapan, FETÖ’cüleri bırakacağım diyen, Soroscuları serbest bırakacağım diyen, PKK uzantısı dernekleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun ve partisinin vereceği hiç bir hakkı istemiyoruz. Kılıçdaroğlu bilmelidir ki hepimizi bakan dahi yapsa kendisinin vereceği hiç bir şey istemiyoruz. 15 Temmuz darbesine tiyatro dediğinizi, 15 Temmuzda insanlar sokaklarda iken nasıl kaçıp evde çay kahve eşliğinde televizyon seyrettiğinizi, HDP‘liler ile kol kola sözde demokrasi yürüyüşü yaptığınızı unutmadık, unutmayacağız. Kılıçdaroğlu ile kahvaltı programına katılan şehit ailelerimiz de, gazilerimiz de bu tür oyunlara gelerek yanlış yapıyorlar. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerlere küfreden Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmek şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Herkesin hepimizin bu konularda duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

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