Şehit aileleri ve gaziler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyor

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bürokratlara karşı yaptığı açıklamalardan dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Gündüz, "Kılıçdaroğlu bürokratlara yönelik yapmış olduğu

tehditkar açıklama ile suçun en büyüğünü işlemiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu’na "Türkiye’nin şerefli bürokratlarından elini çek" diye seslenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Suç üzerine suç işleyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün bürokratlara yönelik yapmış olduğu tehditkar bir açıklama ile suçun en büyüğünü işlemiştir. Devletin ve milletin hizmetinde olan yöneticilerimizi, bürokratlarımızı tehdit ederek, suçlayarak, sistemi eleştirerek görev başında bulunan vatan evlatlarına hakaret etmiştir. Gecesini gündüzüne katarak çalışan bürokratlarımıza karşı hadsizce siyasi terbiye, edep dışı açıklamasıyla Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tiyatro oynamaya kalkmıştır. CHP’nin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu devletin masum çalışkan bürokratlarına tehdit savurmak senin haddin değildir. Sen Kandil’in güdümüne girmişsin, sen FETÖnün kuyruğuna takılmışsın. Vatan hainlerinin algısının peşinden koşmaya devam edeceğine, PKK terör örgütüne ses çıkartamazken devletin memuruna kafa tutmaya ne hakkın ne de haddin vardır. Kandil’den sana talimat verenlere, haber gönderenlere de kafa tutan bir açıklama yapman gerekirken ipe sapa gelmeyen açıklamaların ancak sana ve senin yandaşlarına yakışır. Yapmış olduğun bu mesnetsiz açıklamadan dolayı seni ve senin gibilerini kınıyoruz. Senin tehdit edeceğin birileri varsa onlar bürokratlarımız değildir. Partinin içinde olan yandaşları PKK terör örgütüne karşı açıklama yapmalısın ama sizde ne o yürek ne de o karakter var. Suçluları översin, devletin bürokratlarına parmak sallamak senin haddine değildir. Bu yaptığınız çirkin açıklama için sizi bu milletin asil evlatları affetmeyecektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamadan dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Gündüz, "Gündemi değiştirmek için devletin memurlarını tehdit etmek siyasi ahlaka sığmayan bir davranıştır. Bürokratlarımıza karşı yaptığın şu tehdit dolu açıklamanın onda birini Kandil’e, PKK terör örgütüne, Pensilvanya’da bulunan FETÖ elebaşına ve vatan haini düşmanlarımıza yapabilseydin. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine yakışmayan açıklamalarda bulunmak partine de ihanettir. Devletimizin görevli memurlarına hakaret etmenizi defalarca kınıyoruz, sizi asil Türk milleti, şehit ve gazi ailelerimiz asla affetmeyecektir. Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.