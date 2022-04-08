Şehit aileleri ve gaziler, emniyetin iftar yemeğinde buluştu

Ordu’da, Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ordu Valiliği ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik iftar yemeği programı düzenlendi. Emniyet Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü polis evinde düzenlenen iftar yemeğinde, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Vali Yardımcısı Bayram Bayram Gale, “Her şeyden önce huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı polislerimizin teşkilatının kuruluşunun 177’nci yılında şehit ve gazi ailelerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin bugünlerde huzura ve mutluluğa çok büyük bir ihtiyacı var. Bunu bize sağlayan bütün güvenlik kuvvetlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, jandarma teşkilatımız, sahil güvenliğimiz bize büyük bir refah ve güvenlik sağlıyorlar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Burada şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Onların da bu memlekete canlarını, kanlarını, görevlerini feda ettiler. Onlara da müteşekkiriz. Dolayısıyla Ordu Emniyet Müdürlüğünün bu iftar yemeğinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de 177 yıl önce kurulan böyle başarılı bir teşkilatın mensupları ile iftar vesilesiyle buluştuklarını, bu vesileyle şehit yakınları ve gaziler ile birlikte bu iftarı yapmanın anlamlı olduğunu söyledi. Başkan Güler, bu kapsamda şehit yakınları ve gaziler ile hasret giderdiklerini de sözlerine ekledi.

İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, “Bugün burada bütün şehitlerimizden müsait olan ailelerimiz, gazi ailelerimiz ve emekli polis ailelerimiz buradaydı. İlimizin temsilcileri de buradaydı, onlara da teşekkür ederiz. Bir arada olduk ve Ramazan ayı vesilesi ile hal ve hatırlarını sorduk. Güzel bir akşam oldu” diye konuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri de katılım sağladı.