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Şehit aileleri piknikte bir araya geldi

Gemlik Şehit Aileleri Derneği Kurtul Mesire Alanı’nda piknikte bir araya geldi.

Haberde İnsan 29.06.2021, 15:08
Şehit aileleri piknikte bir araya geldi

Gemlik Şehit Aileleri Derneği Kurtul Mesire Alanı’nda piknikte bir araya geldi.

Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen pikniğe Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve şehit aileleri katıldı. Piknik, şehitlerin ruhları için okunan Kur’an-ı kerim tilâveti ile başladı. Ardından Gemlik Şehit Aileleri Başkanı Hüseyin Bıçakçı konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, “Çok değerli şehit ailelerine teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz haklarını helâl etsinler. Belediye başkanı değil, bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Herhangi bir ihtiyacınızda bize, belediyenize gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz” dedi.
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