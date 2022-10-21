Şehit aileleri için anlamlı proje

Ordu’nun Kabadüz Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Çambaşı Kayak Merkezi’ndeki tüm imkanlardan şehit aileleri ücretsiz yararlanacak.

Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi’nde geçen yıl hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi bu yıl da devam ediyor. Kabadüz Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje ile kayak merkezinde yeme-içme ve merkezdeki tüm sosyal aktiviteler, şehit aileleri için ücretsiz hale getirildi.

“Bu projeye öncülük etmekten onu ve gurur duyuyoruz”

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, projeye Çambaşı Kayak Merkezi’nin öncülük ettiğini ifade etti. Kaymakam Şahin, “Geçen yıl başlattığımız sosyal sorumluluk projesi ile şehit ailelerimizin buradan ücretsiz faydalanması istedik. Ülkemizdeki diğer kayak merkezlerinden de ricamız, şehit ailelerimizi tesislerden bu şekilde faydalandırmaları. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine öncülük etmekten gurur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Bu projeden bir şehit yakınımız bile faydalansa onur ve gurur duyarız”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, hayata geçirilen projenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Başkan Korkmaz, “Devletimiz zaten genel anlamda şehit yakınları ve gazilerimizi kanunlar ile koruyor, çok sayıda uygulama var. Kabadüz Kaymakamlığı’nın yerelde hayata geçirdiği, şehit yakınları ile ilgili projeyi çok anlamlı buluyorum. Yöresel anlamda çok güzel ve bu projeler ülke genelinde valilikler ve belediyeler üzerinden kendi bulundukları bölgelerde daha fazla geliştirilse. Şehit yakınları ne yaparsak yapalım, hangi imkanı sunarsak sunalım azdır. Bu projeden dolayı ben özellikle Kaymakamımız Yasin Şahin’e şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orada bölgesel anlamda sayılabilecek bir kayak merkezi var, güzel de bir tesis. Bu güzel projede şehit yakınlarına öncelik gösterilmesi tüm imkanların ücretsiz olarak sunulması, bir şehit yakınımız faydalansa bizim için onur ve gurur meselesi olur. O nedenle bir şehit yakınımızın dahi faydalandığı herhangi bir projede kimin emeği geçerse geçsin biz onu başımızın üzerinde taşırız. Bu nedenle Kaymakamımız Yasin Şahin’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.