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Şehit ağabeyi Hamuryen: “Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim”

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen’in ağabeyi Bilal Hamuryen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devam eden Akıncı Üssü davasında açıklanan karara destek verdi.

Haberde İnsan 27.11.2020, 09:36
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Şehit ağabeyi Hamuryen: “Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim”
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15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen’in ağabeyi Bilal Hamuryen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devam eden Akıncı Üssü davasında açıklanan karara destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası’nda karar çıktı. Sivil sorumlular ve Ankara’yı bombalayan pilotlar 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen’in Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ağabeyi Bilal Hamuryen, kararı desteklediklerini belirtti. Kararı öğrenir öğrenmez şehit kardeşinin kabrini ziyaret eden Hamuryen, “Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim. Bu karara çok sevindik. Devletimizin verdiği kararlara hep saygılıyız. İnşallah o teröristler gereken cezayı daha ileride Allah’ın katında alacaklar. Şehidimiz rahat uyusun” şeklinde konuştu.
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