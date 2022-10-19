Şehir stresinden bağ bozarak kurtuldular

Bilecik’te düzenlenen bağ bozumu etkinliği, Türkiye’nin birçok ilinden gelenlere, yoğun hayatlarına ara verip doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sundu.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan ve birbirlerini tanıyan 50 kişilik grup, Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde üzüm hasadına katıldı. İçlerinde akademisyen, mimar, mühendis, iş insanı, öğretmen gibi meslek dallarına mensup kişilerin bulunduğu ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ilçedeki tarihi mekanları gezdikten sonra Bedi Köyü’ndeki Ali Bey çiftliğinde yeni olgunlaşan üzümleri dallarından kopartarak köylülerin hasat heyecanına ortak oldu.

Organizasyonu yapan ve bugüne kadar okuduğu üç bine yakın kitap nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından ’En Çok Kitap Okuyan Yetişkin’ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ’Sıra Dışı Okur’ seçilen Bedriye Berber Engin, yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul’dan küçümsenemeyecek oranda misafir ağırladıklarını söyledi.

"Kadın çalışan sayımızı arttırmak hedeflerimizden biri"

Bir şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Emel Kordon, faaliyetlerine sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluğu birleştirmek istediklerini anlatarak, "Dolayısıyla fark oluşturan kadın ve sıra dışı okur olarak Bedriye Hanım’ın köyünü ziyaret etmek istedik. Kadın emeğinin, kadın gücünün ne kadar etrafını ve kendisini değiştirebileceğini tüm arkadaşlarımızla şahit olmak istedik. Bizim değerlerimizden biri ayrıca. Kadın çalışan sayımızı arttırmak hedeflerimizden biri. Dolayısıyla bu muhteşem güzellikleri gördük ve çok etkilendik. Bugün gerçekten çok keyifli çok güzel, çok farklı bir gün geçiriyoruz. Ofis hayatından kopup geldik. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden. İlham oldunuz bize" dedi.

Doğal güzellikleri ve Sakarya nehrinden beslenen topraklarında yetişen doğal ürünleriyle dikkati çeken Bilecik’te düzenlenen meyve toplama veya bağ bozumu etkinlikleri, şehir stresinden kurtulmak isteyenler için doğayla baş başa vakit geçirme imkanı buldu.

Müzik eşliğinde oyunlar oynandı, türküler söylenerek gönüllerince eğlendiler.