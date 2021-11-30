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Şehir içi ulaşıma alternatif güzergâh

Osmangazi Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak için Ovaakça ve Demirtaş Bölgesi’ni Nilüfer’e bağlayacak Armutköy-Yunuseli güzergâhında alternatif bir yol kazandırıyor.

Haberde İnsan 30.11.2021, 14:58
Şehir içi ulaşıma alternatif güzergâh

Osmangazi Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak için Ovaakça ve Demirtaş Bölgesi’ni Nilüfer’e bağlayacak Armutköy-Yunuseli güzergâhında alternatif bir yol kazandırıyor.

Çalışmaların devam ettiği yeni yolda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hizmete yeni girecek bu cadde ile Demirtaş Bölgesi’nden Nilüfer’e gitmek isteyen vatandaşlarımızın, trafiğe takılmadan Bursa’nın batısına ulaşabilecekleri alternatif bir güzergâh kazandırmış oluyoruz” dedi.

Armutköy yolunu Alman Kanalı üzerinden Yunuseli Akyıldız Kavşağı ile birleştirecek bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yolun şehir içi trafiğin yükünü hafifleteceğini söyledi. Demirtaş ve Ovaakça Bölgesi’nden Nilüfer ve Mudanya istikametine gidecek vatandaşların, Armutköy yolunu kullanarak Alman Kanalı üzerindeki köprüden Akyıldız Caddesi’ne rahatça ulaşacağını belirten Başkan Dündar, böylece şehrin batısına gitmek isteyen araçlar için şehir merkezine girmeden bu bölgeye ulaşabilecekleri alternatif bir geçiş güzergâhı oluşturduklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi olarak yaşamı kolaylaştıracak hizmet ve yatırımlara kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan Dündar, “Akyıldız Caddesi’nden Alman Kanalı’na kadar olan bölgede yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanı kamulaştırdık. Açmış olduğumuz bu yol, son yıllarda artan şehir içi trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayacak. Akyıldız Caddesi’ni, Yunuseli Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi arkasından Alman Kanalı’na, buradan da Armutköy üzerinden İstanbul Caddesi’ne bağlayacak olan yol, şehrin kuzeyi ile batısı arasında çok önemli bir alternatif yol olacak” diye koştu.

Planlı yapılaşması ile dikkat çeken ve Osmangazi’nin gelişim bölgelerinden biri olan Yunuseli’nde, artan nüfus ile birlikte trafik yoğunluğun da her geçen gün arttığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Meydan Caddesi üzerinde zemin dolgu çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde asfalt çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Osmangazi’mize, Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

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