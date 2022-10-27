Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

3 Aralık 2020’de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu Şehit olan Polis Memuru Barış Göl’ün oğlu Aras kağan Göl’ün 9’ncu yaş günü için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından organize sürpriz doğum günü kutlaması şehidin evinde gerçekleşti.

Yirmiikigün Mahallesi’ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada Aras Kağan için hazırlanan pasta kesildi. Doğum günü kutlamasına katılan misafirler mutluluğu gözlerden kaçmayan Aras Kağan’a hediyeler vererek hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek “Eşimin şahadetinden sonra Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başta olmak üzere eşimin silah arkadaşları ve devlet büyüklerimiz bizleri asla yalnız bırakmadı evladımın mutluluğuna ortak olup bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Doğum günü kutlamasına AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile diğer ilgililer katıldı.