Şehidin naaşı son kez babaevinde

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş’ın naaşı son kez babaevine getirildi.

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin al bayrağa sarılı naaşı, sabah saatlerinde memleketi Kayseri’ye getirildi.

Babaevinde son görev

Kayserili şehit Üsteğmen Ömer Delibaş’ın cenazesi son kez Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine getirildi. Burada şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş oğullarının fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehidin acılı eşi Rabia Delibaş da ayakta durmakta güçlük çekti.