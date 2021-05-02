Şehidin emaneti unutulmadı

GAZİANTEP(İHA) – TSK’nın Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği ‘Bahar Kalkanı’ operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın hiç görmediği çocuğu Bahar’a doğum günü sürprizi yapıldı.

İslahiye ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından TSK’nın Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği ‘Bahar Kalkanı’ operasyonunda, rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın hiç göremediği çocuğu Bahar Günay için doğum günü kutlandı. Babasının şehit olduğu operasyon ile aynı adı taşıyan 1 yaşındaki Bahar, ilk doğum gününü ilçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve bazı daire amirleri ile birlikte kutladı. Annesi Hatice Seyhan Günay’ın 4 aylık hamile olduğu süreçte babası şehit olan Bahar Günay’a Kaymakam Kotan, İlçe Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fatma Yırtar ve Vefa Sosyal Destek ekipleri sahip çıktı. Kaymakam Kotan ve beraberindekiler, doğum gününü kutladığı Bahar’a çeşitli hediyeler de verdi.

Sürpriz kutlama nedeniyle duygulandığını belirten anne Hatice Seyhan Günay, "Kaymakam beye ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü’ne çok teşekkür ediyorum. Bir yıldır hiçbir özel günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Bugün Bahar’ın ilk doğum günü babası yok ama yalnızlığını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyorlar" dedi.

"Adı Bahar olsun"

Günay, eşinin 28 Şubat 2020 tarihinde 36 silah arkadaşı ile birlikte şehit olduğunu hatırlatarak, kızının ismini ise eşinin şehit olduğu Bahar Kalkanı Harekatı’ndan esinlenerek koyduğunu ifade etti. Günay, "Kızımın ismini Bahar koydum. Çünkü babasının şehit olduğu harekat ile aynı ismi taşıyor. Babasının şanını şerefini yaşatsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Kotan ise şehit eşi Hatice Seyhan Günay’ın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "O zaman 4 aylık hamileydi. Hem hamilelik, hem eşinin acısı çok zor bir süreçti. Hem ailesinin desteği ile hem arkadaşların desteği, hem de kendi iradesi ile çok şükür çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Gördüğünüz gibi çocuğumuz gayet sağlıklı maşallah. Tabi şehidimizin yokluğunda bu çocuk bize emanet, milletimize emanet, devletimize emanet. Milletimizin, devletimizin eli devamlı bu Bahar kızımızın üzerinde olacaktır. Allah kızımızın bahtını açık etsin, annesine bağışlasın, öbür dünyada babasına komşu etsin inşallah" diye konuştu.

Şehit kızı Bahar’ın ise kalabalığın ve olanların farkında olmamasına rağmen oldukça neşeli ve keyifli olması dikkat çekti.