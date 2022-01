Seferler iptal oldu, terminal doldu taştı

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen şehirlerarası otobüs seferleri terminalde yoğunluk oluşturdu. Yolcuları terminalde ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mağduriyet yaşayan yolculara yurt ve otellerde konaklama imkânı sunacağını söyledi.

Sivas’ı çevre illere bağlayan karayollarında etkili olan şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı otobüs seferleri iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluşturdu.

“Önemli olan can ve mal güvenliği”

Terminalde mahsur kalan vatandaşları ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İlimiz şehirlerarası yollarından Sivas-Erzincan, Sivas-Malatya, Sivas-Ankara ve Sivas-Tokat yollarında şiddetli fırtına ve tipi nedeniyle geçitlerde ulaşım sağlanamıyor. Bu noktada gerek Karayolları Genel Müdürlüğü, gerek jandarma ekiplerimiz, gerekse emniyet güçlerimiz can ve mal güvenliği nedeniyle il merkezinden çıkışları durdurdu. Biz de şu anda Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yol kapanması nedeniyle sefere çıkamayan yolcularımızı yerinde ziyaret ederek, onların hem hal hatırını sorduk hem de varsa bir ihtiyaçları o noktada yardımcı olmak amacıyla buradayız. Çıkışların verilememesinin sebebi şiddetli fırtına ve tipi. Burada da önemli olan can ve mal güvenliği. Dolayısıyla vatandaşlarımız ister istemez bir an önce memleketlerine gitmek istiyorlar ama önemli olan güvenli bir şekilde gitmek. Biz Sivas Belediyesi olarak ilimizde sefere çıkamayan, bekleyen gerek bireysel araçlarla gerekse toplu taşıma araçlarında olsun ihtiyacı olan her vatandaşımızı gerek misafirhanelerde gerek KYK’larda gerekse otellerde misafir edeceğimizi kendilerine söyledik” dedi.

“Yarın sabah kalkacak olan uçak biletlerine bakacağız”

Otobüs seferinin başlamasını bekleyen Ayşe Akçıl, “Sabah uçağımız iptal oldu. Saat 09.00’da Zara’dan çıktık, o saatten bu saate kadar otogarda bekliyoruz. Otobüs saatim 15.00’di ama kalkacağını zannetmiyorum. Herhalde otobüs biletini de iptal edip bir otele gideceğiz, yarın sabah kalkacak olan uçak biletlerine bakacağız” dedi.

“Oturacak yer yok, ben de ayakta bekliyorum”

Memleketine gitmeye çalışan üniversite öğrencisi Umut Atabay, “Ben buraya daha yeni geldim, otobüs saatim daha gelmedi ama daha çok bekleyeceğim gibi gözüküyor. Çünkü yollar bir kere açılmış ama tekrar kapanacağı söyleniyor. Tekrar ne zaman açılacağı ve ne zaman yola çıkılacağı belli değil. Burada oturacak yer yok bende ayakta bekliyorum. İstanbul’a gitmeyi düşünüyorum ama geri dönüşüm nasıl olacak onu da düşünüyorum şuan” dedi.