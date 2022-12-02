Seferihisar’da yakılan spor salonu yıkılıyor: Sporcular mağdur oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda mülteciler tarafından yakılan ve hasar alan spor salonu için yıkım kararı çıkarken, sporcular, antrenman yaptıkları salonun yıkılacak olması gerekçesiyle antrenmanlarını yapamıyor.

Seferihisar’da, farklı spor kategorilerinde 427 sporcunun antrenman yaptığı, İl Gençlik Spor Müdürlüğüne ait olan ve geçtiğimiz aylarda mülteciler tarafından yakılan spor salonu için yıkım kararı çıktı. Kararının ardından salonsuz kalan ve antrenman eksiği yaşayan sporcular, antrenörler ve aileleri, kendilerine bir salon bulamayınca çözüm arayışına girdi.

Sporcuların aileleri çözüm bekliyor

Yaklaşık 3 aydır antrenman sahası olmayan sporcular, ortam koşullarının yetersiz olduğu yerlerde antrenman yapmak zorunda kalıyor. Sporcular, salon sporları için uygun olmayan mekanlarda; file, pota ve kale gibi temel donanımlar olmadan çalışmak için mücadele veriyor.

Aralık’ta yıkıma başlanacak

Öte yandan, 22 Ağustos 2022 tarihinde mülteciler tarafından yakılan spor salonunun yıkımına aralık ayında başlanacak. Ocak ayında ihalesi yapılması beklenen spor salonunun, daha büyük ve modern olarak yapılmasının planlandığı öğrenildi. Salonda iki adet antrenman sahası ve bir adet müsabaka sahasının olacağı öğrenilirken, yeni salonu tüm Seferihisar merak içinde bekliyor.