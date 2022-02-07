SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

Bolu’nun Mengen ilçesinde çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.

Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı. Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.