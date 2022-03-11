Seda Sayan'ın evleneceği konuşulan Çağlar Ökten kimdir?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, en son Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.