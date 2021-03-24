banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!

Seda Sarıbaş Kimdir?

Miss Turkey 2006'da Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş AK Parti MKYK'da yer aldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer alan Seda Sarıbaş, Sedat Sarıbaş ile evli ve iki çocuk sahibidir. Sarıbaş’ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor.

Haberde İnsan 24.03.2021, 20:24
25
Seda Sarıbaş Kimdir?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Miss Turkey 2006'da Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş AK Parti MKYK'da yer aldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer alan Seda Sarıbaş, Sedat Sarıbaş ile evli ve iki çocuk sahibidir. Sarıbaş’ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor.

AK Parti Aydın Büyükşehir Bel. Meclis Üyesi (2014-2018) , AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018)

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu