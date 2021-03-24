Seda Sarıbaş Kimdir?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Miss Turkey 2006'da Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş AK Parti MKYK'da yer aldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer alan Seda Sarıbaş, Sedat Sarıbaş ile evli ve iki çocuk sahibidir. Sarıbaş’ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor.

AK Parti Aydın Büyükşehir Bel. Meclis Üyesi (2014-2018) , AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018)