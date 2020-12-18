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Seçimlerden kaynaklı 6 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde yerel seçimdenler nedeniyle aralarında kan davası olan iki aile, yapılan törenle barıştırıldı.

Haberde İnsan 18.12.2020, 14:00
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Seçimlerden kaynaklı 6 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde yerel seçimdenler nedeniyle aralarında kan davası olan iki aile, yapılan törenle barıştırıldı.

Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesi’nde 6 yıl önce yerel seçimlerde bir uyuşmazlıktan dolayı Ayaz ve Akyavuz aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay sonrası meydana gelen husumet barışla sonlandı. İki aile arasında meydana gelen husumet, korona virüs tedbirleri kapsamında Çaldıran Belediyesinin organizasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile beraberindekilerin arabuluculuğuyla sona erdirildi. Mahallede düzenlenen barış töreninde Ayaz ve Akyavuz ailesinin mensupları Kur’an-ı Kerim’in altından geçti.

Barış programında bir konuşma yapan Vali Bilmez, Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında insanlığın istemediği acı bir olayın yaşandığını belirtti. Kan davası gütmek ve bu dava üzerine savaşmanın dünyanın en kolay işiyken, onu barışla sonlandırmanın en zor iş olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Kan davasını barışla sonlandırmak; yiğitlerin, erkeklerin ve hayırseverlerin işidir. Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. Diğer taraftan kardeşlik, insanları iyiliğe teşvik etmek ve kötülükten ise alıkoymaktır. Mahalle muhtarlarımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, kaymakamımız ve ilçe jandarma komutanımız 6 yıldır devam eden fitnenin son bulması için araya girdiler. Hazreti Resulullah bütün kan davalarını ayağının altına aldığı gibi bu davayı da Kur’an-ın hakimliğinde, misafirlerimizin şahitliğinde bir birimize söz vererek, bu kötülüğü aramızda kaldıracağız. Fitnecilere, fesatlara ve şeytanlara fırsat etmeyeceğimize dair birbirimize Kur’an-ın hakemliğinde söz verdik” dedi.

Birbirilerine barış sözü veren aileleri tebrik eden Bilmez, barışın kalıcı olmasını ve bu barışın bölgedeki bütün şiddetlerin, şerlerin yok olmasına da vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından okunan duayla aralarında husumet bulunan iki ailenin önde gelenleri olan Nevzat Ayaz ve Mehmet Sıddık Akyavuz tokalaşarak barıştı.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi, kurum amirleri, mahalle muhtarları, bölgenin tanınmış kanaat önderleri, Ayaz ve Akyavuz ailesi yakınları katıldı.
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