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Seçil Gür kimdir?

Seçil Gür kimdir, aslen nereli ve Serdar Ortaç'ın sevgilisi kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Serdar Ortaç yeni aşkı Seçil Gür ile magazin basınında sık sık yer almaya devam ediyor. Son olarak cinsellik açıklaması yapan çift gündem oldu. Peki aslen Adanalı olan Almanya doğumlu Seçil Gür kimdir?

Haberde İnsan 24.01.2021, 13:27
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Seçil Gür kimdir?

Seçil Gür kimdir aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Yeni sevgilisi ile sık sık magazin basınında yer alan Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün son yaptığı cinsellik açıklaması olay oldu . Peki Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür kimdir? Seçil Gür 2014 yılında Türkiye’nin en fazla takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye’ye yarışmasına katılmıştır. İlk elemeleri geçmiş, daha sonra çapraz eşleşmelerde Çeyrek Finalde rakibi Hasan Çebi’ye karşı elenmişti.

Aslen Adanalı olan Seçil Gür, 1 Ocak'da Almanya’nın Hof kasabasında dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın’dan aldığı solfej dersleriyle başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul’a geldi. Kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni Hande Özyürek’in teşviki ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin hocalarından Sema Çal’dan opera eğitimi alıp çeşitli antik aria eserlerini icra etti.

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

Nevzat Atlığ yönetimindeki Tamburi Mustafa Çavuş Efendi ve neva-kar konserlerinde korist-solist olarak görev aldı. Yine 2009 yılında Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen Emel Şenocak yönetimindeki çeşitli konserlerde görev alan ve saygıdeğer Erol Parlak ve Cenk Öztürk yönetimindeki konserlerde de aktif olarak görev alan Seçil, 2011’de akademik eğitimini tamamladı.

2008 yılında Stüdyo Oyuncuları çatısı altında Şahika Tekand ve Esad Tekand’dan oyunculuk ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı. Ayrıca eğitim kurumlarında eğitmenlik görevi de üstlenen Seçil Gür, aynı zamanda beste-söz yazarlığı, konser etkinliklerini de sürdürüyor.

Kaynak: https://www.internethaber.com/secil-gur-kimdir-kac-yasinda-serdar-ortac-ile-evlendi-mi-2158338h.htm

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