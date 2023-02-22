Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrası bölgede ve kentte yapılan çalışmalara dair STK’lar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Seçer, son olarak depremin yaşandığı 10 ilin Mersin’deki yöre dernek, vakıf başkanları ve STK temsilcileriyle buluştu.

Depremin yaşandığı 10 ildeki yurttaşların hepsinin Mersin’de akrabalık bağları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Amacımız, o bölgelerle iletişimi olan, köklerinizle ilişkisi olan sizlerin, bize aktaracakları, bizim bilmediklerimizi tamamlamanız, bizden gördükleriniz istikametinde yapmamızı istedikleriniz, Mersin’e yansımaları, Mersin’de yaşadığımız sorunlar. Çünkü biliyoruz ki çok yüksek sayıda akrabalarınız buraya geldi. Sizlerin yanına, bizlere ve diğer kurumlara misafir oldular. Geçen hafta sonu koliler de geldi. Çok hızlı yaptırdık onları, 15-16 kiloluk. Bu katkıları alabilirsiniz. Hiç sorun olmaz, bize söyleyin biz yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa yöre dernekleri temsilcilerinin toplantıya katılım gösterdiğini belirten Seçer, “Zaten birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi daha iyi anlayabiliriz ve sizden de çok yararlanacağımı düşünüyorum. Çünkü gelen akrabalarınızın çoğu burada yaşayacak, gitmeyecek. Bizim hesaplarımıza göre bölgeden gelen 65-70 bin aile var. 40 bini çok rahat kalır. Mersin’in havasını suyunu içen de gitmez, tahminimizden öte kalır. Siz biliyorsunuz buranın nasıl bir anlayışa sahip olduğunu. Burada insanlar kendini yalnız hissetmiyor. Burada insanlar rahat” dedi.

“Bu deprem Mersin’in ve bölgenin tarihini değiştirecek”

Mersin’in deprem olan bölgeye yakınlığı dolayısıyla oldukça stratejik öneme sahip bir kent olduğunu ifade eden Seçer, “Bu deprem Mersin’in ve bölgenin tarihini değiştirecek. Gelecek on yıllar, yüz yıllar tarihini şimdiden yazmaya başlayacak. O bölgede her şey değişecek. Mersin’de de değişecek. Şu anda Mersin’de 2 milyon 700 bin nüfus yaşıyor. Bu nüfusun yaşayabilmesi için burada yatırım yapmak lazım. Yeni alanlar açmak lazım” diye konuştu.

Bu depremlerin kendisinin de yapması gereken işleri öne almasına neden olduğuna dikkat çeken Seçer, “Kentsel dönüşüm, benim gelecek dönem, seçim dönemindeki en önemli beyannamem içinde yer alan vaadim olacaktı. Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı aldık. Çok yetkin bir daire başkanı da atayacağım buraya. Çok iyi, Türkiye’de konusunu iyi bilen birini getireceğim, oraya daire başkanı atayacağım” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin depremden sonra kısa sürede barınma alanları oluşturduğunu dile getiren Seçer, “Çok insan buraya gelecek. Şu anda 400 bin kişi gelmişse daha da gelecek. TOKİ acilen girecek 40 bin düşük gelirli vatandaş konutu yapacak. Mersin’in standardıyla Kahramanmaraş’ın, Elbistan’ın, İslahiye’nin, Nurdağı’nın, Yaylakonağı’nın standardı bir değil. Buranın standardı daha yüksek. Oradan gelen buranın kirasını ödeyemez, ev alamaz. Ona göre konut yapacak. Satması şart değil kiraya versin. TOKİ yapsın kiraya versin. O yöntemler de var” ifadelerini kullandı.

Konteyner kent planının Mersin’de olup olmadığının sorulması üzerine Seçer, “Bizim burada konteyner planımız yok. Hatay’da şu anda 300 ailelik çadır kent kurduk. Bugün 153 aile taşındı, kalan 147 aile de taşınacak. 300 ailelik çadır kenti oraya halihazırda kurduk. Adıyaman’da da bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza konut yapılana kadar, bir konuta alınana kadar, bir an önce daha yaşanabilir mekanların sağlanması lazım. Süratle 80 dönüm yerde 670 adetlik konteyner kenti kuruyoruz” dedi.

Seçer, Adıyaman’da yapım çalışması başlayan konteyner kent içerisinde, sahra hastanesinin yanı sıra sosyal alanlardan spor alanlarına, çocuklar için kreşten okuma salonlarına kadar geniş bir planlama yapıldığını kaydetti.