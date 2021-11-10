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Savaştepe Öğretmen Okulu müzesi maziyi hatırlatıyor

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bugün lise olarak öğrencilerini ağırlayan, Türkiye’nin ilk köy enstitülerinden Savaştepe Anadolu Lisesi içerisinde kurulan müze ilgi görüyor. Köy enstitüsünde okutulan kitaplardan eğitim modeline kadar birçok unsur, eski fotoğraflar ve eğitim araçları bu müzede yer alıyor.

Haberde İnsan 10.11.2021, 09:42
Savaştepe Öğretmen Okulu müzesi maziyi hatırlatıyor

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bugün lise olarak öğrencilerini ağırlayan, Türkiye’nin ilk köy enstitülerinden Savaştepe Anadolu Lisesi içerisinde kurulan müze ilgi görüyor. Köy enstitüsünde okutulan kitaplardan eğitim modeline kadar birçok unsur, eski fotoğraflar ve eğitim araçları bu müzede yer alıyor.

Döneminde Türkiye’ye eğitimci yetiştiren bir okul olan Savaştepe Köy Enstitüsü mezunları okullarını ziyaret ederek hatıralarını yad ediyor. Kampüs ortamının eski yıllarına kavuşması ve mevcut güzelliğin korunması amacıyla eski mezunlar tarafından müzenin yanında bir dernek de kurulmuş.

“Gittiğim her yerde bu okulda öğrendiklerimi, harfiyen anlattım”

Aynı okuldan mezun olan eşi Mustafa Alkan ve arkadaşı ile birlikte okulunu ziyaret eden, 1970 mezunlarından ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yapan Fatma Alkan, “1970 mezunuyum. İşte 6 yıl okuduk İlkokuldan sonra. Uygulamalı olarak öğreniyorduk ve tüketiyorduk. Dikiş nakış, pasta ev hanımlarına ne gerekliyse el işi derslerimiz hepsini bizzat öğrendik. Bu okulda öğrendik ve gittiğimiz yerlerde de öğretmen olarak atandığımız köylerde de bunu köy halkına bizzat kurslarla öğretecek derecede öğreniyorduk yani. Terzinin diktiği her şeyi dikebilecek seviyeye geliyorduk. Sadece öğrenciye değil yöre halkına da tam anlamıyla eğitim verebilecek bir eğitim vardı. Bizler de burada öğrendiklerimizi harfiyen gittiğimiz okullarda öğrettik“ dedi.

Eski arkadaşlar arasında diyalog kurmak, kampüsü canlı tutmak için dernek kuruldu

Babasının da bu okulda okuduğunu belirten 1975 mezunu dernek başkanı Ünver Öztekin, “2 bine yakın mevcudu olan bir ailede personel sayısı 20 taneydi. Diğerlerinin hepsini bizler yapıyorduk. Yemekhanede bizler yemekhaneyi hazırlıyorduk. Sade aşçımız vardı. Sınıflarımızı kendimiz süpürüyorduk. Tarım dersimiz bizde bir Matematik bir Türkçe kadar önemliydi. Müzik dersimiz öyleydi. Resim dersimiz öyleydi. Biz burada kendi içimizde yoğrulurduk. Şu gördüğünüz futbol sahasında sabah 6 da sahayı kapmak için biz yarış yapardık. Okulumuz 2012 yılında okulumuz mezunlarınla bir dernek kuruldu. Bu derneğin amacı okulumuza destek olmak, maddi manevi. Arkadaşlar arasında diyalog kurmak, onların acı tatlı günlerinde yanlarında olmak. Yani Savaştepe eski Öğretmen Okulunu canlı tutmak amacımız. Bunun için tüzüğümüzde her yıl temmuz ayının ilk haftası burada buluşma belirliyoruz. Bu buluşma 21 tane köy enstitüsünün devamı olan bu okulumuzun sadece bizde konaklama oluyor" diye konuştu.

Tarihi bir dokunun içerisinde harika bir müzenin oluşturulduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Savaştepe’deyiz. Tarihte hep köy enstitüsünün de olduğu Öğretmen Okulu olarak da bilinen okulun içindeyiz. Ben bugün Savaştepe’yi ziyaret ederken böyle tarihi bir dokusu olan okula belki de içine ilk defa girdim. Ama okulun kendisinden ziyade buradaki geçmişte öğrencilere ne yapıldığı ne edildiği tarımdan ticarete bakkal dükkanından ölçüye tartıya ve mutfak malzemelerine kadar Laminat lameline kadar ne varsa okulda ve hayatta kullanılan her şeyin oluşturduğu çok harika bir müze oluşturulmuş. Burayı da görmüş olma fırsatı bulduk" dedi.

"Türkiye’ye eğitimci yetiştiren bir ilçeyiz"

Savaştepe’yi eski canlılığına kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, “Ülkeye eğitimci kazandıran bir ilçeyiz biz. Tabi şartlar gereği belli dönemlerde eğitim modellerinin değişmesi sonucunda bu okullar sonuçta kapandı. Ve bugün normal liseye dönüştürüldü. Ama tabi o dönemler kullanılan hakikaten çok değerli eğitim araçlarımız var. Bunları da arkadaşlar sağ olsunlar hem muhafaza etmişler hem de Halil Uysal hocamızın önderliğinde de bununla ilgili bir müze çalışmasını yapmak istediklerini bize ifade ettiklerinde biz de gerekli desteği sağlayacağımızı kendilerine ilettik. Sağ olsunlar onlarda büyük emek verdiler. Ve bugün içinde bulunduğumuz müzeyi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

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