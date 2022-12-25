Savaştan sonra ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya indi

Moskova’dan savaştan sonra havalanan ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya iniş yaptı. Uçak su takıyla karşılanırken haftanın 5 günü karşılıklı uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.

Rusya Federasyonu’na ait Aeroflot grubunun ekonomi uçuşlarını gerçekleştiren Havayolu Şirketi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından uluslararası yaptırımlar ve Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’nın ilgili tavsiyeleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarını tamamen askıya almıştı. 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayan Rus Havayolu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na uzun bir aradan sonra uçuş gerçekleştirdi. Saat 13.00’te Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan uçak, 15.05’te Gazipaşa Havalimanı’na iniş yaptı. 166 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, Gazipaşa’da su takıyla karşılandı.

Haftanın 5 günü karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek

Bölgede turizm sektörünü memnun eden uçuşlar, haftada 5 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Moskova-Gazipaşa, Gazipaşa-Moskova uçuşları, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.