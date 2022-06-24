Savaştan kurtarılan Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaldıkları alana davet etti

Ukrayna’dan tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü Azize Hatemova, kendilerini savaştan kurtaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kaldıkları konteyner kente davet etti.

Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 386 Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi. Savaştan kurtulmanın ve anavatanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahıska Türklerinin tüm ihtiyaçları yine devlet tarafından karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece Türkiye’nin değil tüm Türklerin başkanı olduğunu dile getiren Azize Hatemova, Erdoğan’ı kaldıkları yerde ağırlamak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek, teşekkür etmek isteyen Hatemova, çocuklarına ve halkına göstermek istediğini ifade etti.

‘Cumhurbaşkanı sadece Türkiye’nin değil tüm Türklerin Başkanı’

Cumhurbaşkanını yakından görmek istediğini ifade eden Azize Hatemova, “Ben Ukrayna savaş bölgesinde, Rusların ele geçirdiği yerde yaşıyordum. Şuanda Elazığ Konteyner Kentinde bulunuyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bizim buraya getirilmemizde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Elazığ Valimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım, siz sadece Türkiye’nin değil tüm Türklerin başkanısınız. Siz tüm dünyaya örnek bir başkansınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin sizlere olan şükranlarımız ve teşekkürümüzü ne kadar anlatsak yeterli olmaz. Size olan samimiyetimizi en sıcak duygularımızla size hitaben belirtmek, dile getirmek isteriz. Sizleri görmek, teşekkürlerimizi sunmak, çocuklarımıza ve halkımıza sizi göstermek, nasıl örnek bir lider olduğunuzu tanıtmak isteriz. Cumhurbaşkanım sizi buraya davet etmek istiyorum. Keşke sizi yanımızda görebilsek, keşke sizi yakından tanıma şansı bulabilsek. Sizi canı gönülden Elazığ Konteyner Kente davet ediyorum. Bizi kırmayın. Sizi çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gerekli belgeleri olmayanların Ukrayna’da kaldıklarını dile getiren Hatemova, “Belgeleri olan, pasaportları olan insanlar geldi. Çıkabilen çıktı ve devletimiz yardım etti, Allah razı olsun. Orada pasaportu olmayan, belgeleri olmayan insanlar kaldı. 200 kadar kişinin ellerinde belgeleri yok sadece doğum belgeleri ile kalıyorlar ve oradan çıkmak istiyorlar. Bu konuda da sizden yardım istiyorum. Benim eşimde orada aynı şekilde belgesi yok. Dört çocuğum var, çocuklarım burada ama eşim orada kaldı. Vatanımızdayız, canımız sağ ama kalbimizin yarısı orada kaldı. Bu konuda sizden yardım istiyoruz” cümlelerini kullandı.