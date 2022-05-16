Savaştan kaçan Ukraynalılara Türkçe öğretiyor

Rusya’nın saldırılarından kaçarak Mersin’e gelen Ukraynalılar, 5,5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü öğretmenin açtığı kursta hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü tanıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat´ta başlayan savaş devam ederken, savaştan kaçarak Mersin’e gelen Ukraynalılar, Türkiye’ye adapte olabilmek için Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Merkez ilçe Mezitli Belediyesinin gönüllü evinde Ukraynalı öğretmen tarafından açılan kursa katılan Ukraynalılar, hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü öğreniyor. Derslerde oyunlar oynayarak daha neşeli bir şekilde Türkçeyi öğrenen Ukraynalılar, hızlı öğrenmeleriyle görenlerin büyük takdirini topluyor.

"Zevkle Türkçe öğreniyorlar"

Türkçe kursla ilgili konuşan öğretmen Tanya Doygun, 5,5 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi. Şu anda Ukrayna’daki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen kendi vatandaşlarına Türkçe ders verdiğini belirterek, “Haftada 2 ders veriyorum. Bizim çok güzel bir ders kitabımız var. Kitapta hem dil bilgisi hem de alıştırmalar var. Öğrencilere ödev veriyorum. Onlar evde ciddi şekilde ödev yapıyorlar. Onlar zaten çok çalışkan, akıllılar. Ayrıca bazen küçük sınavlar yapıyorum. Başarılı öğrencilere ödül olarak çikolata yada madalya veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var. Derslerin eğlenceli olmasına dikkat ediyorum. Bu yüzden her ders oyun oynuyoruz. Böylece öğrencilerim ne sıkılıyor ne yoruluyor. Aksine çok mutlu oluyorlar. Zevkle Türkçe öğreniyorlar” dedi.

"Gönüllü olarak ders veriyorum"

1 aydır Türkçe dersi verdiğini kaydeden Doygun, “Öncelikle selamlaşması, teşekkür etmeyi öğrenmeliyiz. Öğrencilerimi de gayet iyi öğreniyorlar. Biz derste çok pratik yapıyoruz. Herkese soru sormaya dikkat ediyorum. Bence en önemlisi bu olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin rahat bir ortamda, çekinmeden Türkçe öğrenmelerini istiyorum. Bu şekilde Türkçe öğreniyoruz. Ben burada gönüllü, ücretsiz ders veriyorum. Çünkü ben yardım etmek istiyorum. Ukraynalılardan Türkçe öğrenmek isteyen çok var. Hepsini alamıyorum. Keşke daha büyük bir yer olsa ben daha fazla Ukraynalıya Türkçe ders veririm” şeklinde konuştu.

Derslerine çok farklı sektörlerde çalışan insanların girdiğini dile getiren Doygun, “Doktorlar, muhasebeciler, ekonomist gibi birçok sektörde çalışan insanlar katılıyor. Yani yüksek eğitimli insanlar katlıyor. Tabi burada eğitimin yanı sıra Türk kültürünü de tanıtıyoruz” diye konuştu.

"Artık savaşın bitmesini istiyorum"

Şu anda devam eden savaştan dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Doygun, “Canım çok yanıyor. Benim annem şu anda orada ve buraya gelemiyor. Ben onu ve bütün Ukraynalıları çok merak ediyorum. Her gün onlar için dua ediyorum. Savaşa hayır diyorum. Ben artık savaşın bitmesini istiyorum. Bütün çocuklar mutlu, sağlıklı olsun ve Ukraynalılar memleketlerine geri dönsün. Savaş hayır diyorum” ifadelerini kullandı.