Savaştan kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye’ye gelişleri sürüyor

Rus saldırılarından kaçarak can güvenliğini korumak isteyen Ukraynalı vatandaşlar, Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından kaçarak Türkiye’ye gelen Ukraynalı vatandaşların Edirne’de bulunan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından girişleri sürüyor. Savaş bölgesinden, ailelerinden ve eşlerinden ayrı gelen bazı vatandaşlar ise savaşın son bulmasını temenni ediyor. Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar da Türkiye üzerinden ülkelerine geçiş yapıyor.

“Türkiye bizim kardeşimizdir. Bir millet, iki devletiz”

Ukrayna’dan gelen Azerbaycanlı Fikret Veliyev, Ukrayna’nın birçok yerinde yaralı insanların olduğunu belirtti. Ukrayna’dan Türkiye’ye vardığı için mutlu olduğunu ifade eden Veliyev, "Ukrayna’nın her yerinde yaralı insanlar var. Bomba sesleri duyduk Kiev’de. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidiyorum. Türkiye benim öz vatanımdır. Kendimizi burada iyi hissediyoruz. Türkiye bizim kardeşimizdir. Bir millet, iki devletiz. Ben kendimi Türkiye’de öz vatanımda gibi hissediyorum" dedi.

Kocasının Ukrayna’da Ruslara karşı cephede savaştığını söyleyen Rudala Larisa, “Savaş nedeniyle doğduğum topraklardan ayrıldım. Ruslar bize karşı iyi şeyler yapmıyorlar. Biz burada uzun süre kalmak istemiyoruz. Savaşın bitmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.