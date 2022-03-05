banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Savaşına tanıklık eden öğrenci: “Eve giderken paraşütle inen askerleri gördüm”

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, memleketine dönüş yaptı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ramazan Tarık Balcı, “İlk sabah bomba sesleriyle uyandık, arkadaşımla birlikte hemen markete gittik ve erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı bizde koşarak eve gittik, giderken de paraşütle inen askerleri gördüm“ dedi.

Haberde İnsan 05.03.2022, 11:25
Savaşına tanıklık eden öğrenci: “Eve giderken paraşütle inen askerleri gördüm”

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, memleketine dönüş yaptı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ramazan Tarık Balcı, “İlk sabah bomba sesleriyle uyandık, arkadaşımla birlikte hemen markete gittik ve erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı bizde koşarak eve gittik, giderken de paraşütle inen askerleri gördüm“ dedi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başlaması sonrasında başkent Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bu doğrultuda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Türkiye’den Ukrayna’ya okumak için giden birçok öğrencide mahsur kalanlar arasındaydı. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde bölgede bulunan Türk vatandaşlar, bin bir zorluklarla ülkeye getirildi. Ukrayna’da mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi Ramazan Tarık Balcı ise tanıklık ettiği savaşta yaşadığı korku dolu anları ve ülkesine dönüş hikayesini anlattı. Sabah saatlerinde bomba sesleriyle güne başladıklarını belirten Balcı, erzaklarını tamamlamak için markete gittiklerini ve daha sonrasında sığınaklarda yaşadıklarını söyledi. Tren ile Kiev üzerinden Romanya sınırına gittiklerini dile getiren Balcı, bazı bölgelerde trenin ışıklarının kapandığını hatta ışık oluşturmasın diye vatandaşların telefonla uğraşmamaları için talimat verildiğini aktardı.

“Eve giderken de paraşütle inen askerleri gördüm”

Savaş ve memleketine dönüş sürecini anlatan Ramazan Tarık Balcı, “Savaştan dolayı geri dönmek zorunda kaldım ve çok zor şartlar altında geri döndüm. İlk sabah bomba sesleriyle uyandık, arkadaşımla birlikte hemen markete gittik ve erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı bizde koşarak eve gittik, giderken de paraşütle inen askerleri gördüm. Evde haberlere baktığımızda ise sığınağa gitmemiz gerektiği yazıyordu bizde metroların altında bulunan sığınaklara koştuk. Sürekli bombardıman oluyordu daha sonra bizim evimizin altında da sığınak olduğunu öğrendik ve o sığınağa geçtik. Bu süre zarfında Türkiye’den destek bekliyorduk ve ülkemiz tren yolladı ama gara gitmemiz çok zordu. Taksi aramaya başladık. Savaş dolayısıyla taksiler gelmiyorlardı. Bir kişi geldi zor şartlarda tren istasyonuna götürdü ve onun aracıda kurşunlanmıştı ona rağmen geldi aldı bizi. Trene bindik ama hala bomba sesleri geliyordu. Bazı yerlerde tren ışıkları kapattı bekledi sebebi ise üzerimizde uçuşlar vardı, bazı yerlerde de ışıklar kapalı gittik” dedi.

“Okulumun yakınana ve bizim her gün geçtiğimiz yollara bomba atmışlar”

Ülkesine döndükten sonra haberlerde yaşadığı bölgeye saldırı olduğunu aktaran Balcı, “Kimsenin erzakı kalmadığı için yeme ve içme sorunumuz oldu. Romanya sınırında Türk Kızılay’ın çadırından istediklerimizi alabildik. Daha sonrasında otobüslerle Romanya havaalanına gittik ve uçaklara bindikten sonra ülkemize giriş yaptık. Ben geldikten sonra haberlere baktım ve benim yaşadığım yerlere bomba atmışlar hatta benim evimin çok yakınına atılmış. Okulumun yakınana ve bizim her gün geçtiğimiz yollara bomba atmışlar. Bizde ne olacağını bilmiyoruz üniversitemiz hakkında hiçbir bilgimiz yok. Dönmek istemiyoruz ama okulu da bitirmek istiyoruz. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18