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Savaşın ortasında kalan turizmciler 84 saatlik yolculuğun ardından Bodrum’a ulaştı: İlk işleri baklava yemek oldu

Bodrum’dan Ukrayna’ya turizm görüşmesi için giden 7 turizmci ve 1 öğrenci, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ortasında kaldı. Savaşın ilk 5 günü kurtarılmayı bekleyen turizmciler 84 saatlik yolculuğun ardından Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı.

Haberde İnsan 03.03.2022, 13:58
Savaşın ortasında kalan turizmciler 84 saatlik yolculuğun ardından Bodrum’a ulaştı: İlk işleri baklava yemek oldu

Bodrum’dan Ukrayna’ya turizm görüşmesi için giden 7 turizmci ve 1 öğrenci, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ortasında kaldı. Savaşın ilk 5 günü kurtarılmayı bekleyen turizmciler 84 saatlik yolculuğun ardından Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı.

Bodrum’dan Ukrayna’nın Harkov kentine turizm görüşmeleri için giden 7 Bodrumlu turizmci ve 1 öğrenci savaşın ortasında kaldı. 24 Ocak’ta Türkiye’ye dönüş bileti alan turizmciler sabah kalktıklarında sivil ve askeri hava alanlarının bombalandığını öğrendi. Kentteki çatışmaların ortasında kalan turizmciler kaldıkları otelin sığınağına inerek beklemeye başladı. 5 gün boyunca zaman zaman sığınakta kalan turizmciler kurtarılmak için Bodrum’la temansa geçti. Bodrum Otelciler Derneğine ulaşan turizmcilerin kurtarılması için AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ve BODER Başkanı Ömer Dengiz’in girişimleriyle Dışişleri Bakanlığına ulaşıldı. Ardından Ukrayna’da buluna Türk büyükelçiliğinin harekete geçmesiyle bombaların yoğun olarak patladığı bölgeye ekipler gitti. Ekipler 7 turizmci ve 1 öğrenciyi güvenlik koridoru oluşturdukları yollardan Harkov tren istasyonuna ulaştırdı. Oradan trenle Ukrayna’nın Lviv kentine keçen turizmciler ardından demiryoluyla Romanya’ya vardı. Turizmciler daha sonra karayoluyla Bükreş’e giderek, uçakla önce İstanbul’a, ardından Bodrum’a ulaştı.

84 saatlik yolculuğun sonunda baklava yediler

84 saatlik uzun yolculuğun ardından Bodrum’a gelen Sakin Dayan, Ali Gençer, Mustafa Halid, Özcem Tektaş, Adnan Maviyildirim, Tahir Buğra Yıldırım, Aytek Özkan ve öğrenci Mert İnan, Bodrum - Milas Havalimanında çiçekler ve baklavalarla karşılandı. Karşılamaya AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, BODER Başkanı Ömer Dengiz ve turizmcilerin aileleri karşıladı. Çiçeklerle karşılanan turizmcilere baklava getiren yakınlarının ilk işi baklava yedirmek oldu. Aileleriyle duygusal anlar yaşayan turizmciler gözyaşlarını tutamadı. BODER Başkanı Ömer Dengiz de duygusal anlar yaşadı.

Ukrayna’daki savaşın ortasında kalan Turizmci Adnan Maviyıldırım yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Maviyıldırım, “Harkov şehrinde ayın 23’ündeki etkinliğimiz sona erdi. 24’ü günü sabah uçakla İstanbul’a dönüş yapacaktık. Fakat sabah Harkov havalimanı hem sivil, hem de askeri havalimanını bombaladılar. Bu nedenle Harkov kentinde mahsur kaldık. Otelde 4 gece konakladık. 4 gün bizim için çok zor geçti. Bombardıman 24’ü sabahı başladı ve geldiğimiz güne kadar devam etti. 27 ve 28 Şubatta çok yoğun bombardımana mahsur kaldık. Otelde kaldığımız yer çok güvenli bir yerdi. Sığına indirdiler tehlike geçtiğinde lobide kaldık. Dışişleri Bakanlığına ulaştık ve bakanlık gerekli çalışmayı yaptık. Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmem bey Dışişleri Bakanlığıyla irtibata geçti. Bize gerekli desteği verdiler. Ayrıca TURSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Dışişleri Bakanımızla görüşüp bizzat konuyla ilgilendiler. Bu olaylar olduktan sonra ayın 28’inde Harkov konsolos yardımcısı bize saat 18.30’da tren kalkacağını söyledi. Tren istasyonuna ulaşmak çok güçtü. Biz taksiyle bombaların arasından geçerek istasyona ulaştık. 30 saatlik tren yolculuğumuz oldu. Trende yaklaşık 450 kişi vardı. Livov kentine ulaştık ve bir süre orada bekledik. Oradan Romanya sınırına devam ettik. Daha sonra Bükreş’e geçtik otobüsle, oradan da İstanbul’a geldik ve şu an da Bodrum’dayız. Yaklaşık olarak yolculuğumuz 48 saat sürdü. Bulunduğumuz yerde kaos vardı, halk yağma peşindeydi” dedi.

Özcem Tektaş, "Yol çok uzun sürdü. Bir şeyler yemeye, sevdiklerimizle zaman geçirmeye hasret durumdayız. Bundan sonrası biraz dinlenmeyle geçecek. Ölmekten korktuğum zamanlar oldu” ifadelerini kullandı.

Turizmci Ali Gencer, “Başından beri döneceğimizi biliyorduk. Tek bizi yoran şey ailelerimizin bizi merak etmesi oldu. Nasıl çıkacağımızı düşünüyorduk” şeklinde konuştu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise “Biz 48 saat içerisinde savaşın en ağır olduğu bölgesinde, devletimizin gücünü kullanarak burunları bile kanamadan aileleriyle buluşturduk ve biz çok mutluyuz” dedi.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Söyleyecek bir şey yok savaş bitsin artık. Güzel günlere başlayım artık” dedi.

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