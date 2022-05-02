Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı

Rusya’nın saldırılar nedeniyle harabeye dönen Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Ukraynalı küçük çocuk savaşın ağır izlerine rağmen parkta sallanırken görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kenti saldırılar sonucu harabeye döndü. Kentte yaşayan Ukraynalı bir çocuk ise, Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.