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Savaşın bitiremediği meslek aşkı

Eskiden Halep’in zengin tüccarlarından olan Ali Hanke, savaşta kaybettiği her şeyini Gaziantep’te sürdürdüğü bakır mesleği sayesinde tekrar kazanıyor.

Haberde İnsan 04.03.2021, 14:52
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Suriye'de, yakınlarının büyük bölümünü, evini, iş yerini ve arsalarını kaybeden 60 yaşındaki Ali Hanke, Halep'te öğrendiği mesleği ile Gaziantep'te para kazanmaya başladı. Hanke, mesleği sayesinde, kendisiyle birlikte iç savaştan kaçarak Gaziantep'e gelen 12 kişilik ailesine bakıyor. Suriye'nin Halep kentinde 10 yaşındayken başladığı baba mesleği olan bakırcılığı 60 yaşına kadar sürdüren Ali Hanke, Halep'te mesleği sayesinde 3 dükkan sahibi oldu. Ev ve arsa da satın alan Ali Hanke, Halep'in zengin tüccarlarından biri haline geldi. Suriye'deki iç savaşta her şeyini kaybeden Hanke, birçok yakınını da kaybedince, ailesinden geri kalanlarla birlikte 8.5 yıl önce Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleşti. Ailesiyle birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Henke, Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısı'nda eskiden ticaret yaptığı bakırcı ustalarına çıraklık yaparak, ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. 3 çocuğu da bakırcı ustalarının yanına kendisi gibi çırak olarak veren Hanke, mesleği ve çalışkanlığı ile yavaş yavaş geçimini sağlamaya başladı. Kendisine ve iki çocuğuna dükkan açan Hanke, yaptığı bakır işlemelerine birçok bölgeden talep yağdığını söylüyor.

“Halep'te dükkan ve arsalarım vardı”

Helep'te eskiden dükkan ve arsaları olduğunu ifade eden Ali Hanke, “8.5 yıl önce buraya geldim. Eskiden ticaret yapıyordum, fuarlar falan oluyordu. Sonra savaş olunca ailemle beraber buraya gelmek zorunda kaldık. Burada eskiden ticaret yaptığım. Bakırcıların yanında çıraklık yapıyordum. Sonra Halep'ten alabildiğim birkaç eşyamı buraya getirdim. Buradaki arkadaşlarımın desteğiyle kendime bir dükkan kiraladım. Halep'teyken durumumuz çok iyiydi. Bakır benim baba mesleğimdi. Halep'te de bakır işi yapıyordum. Orada dükkanlarımız evimiz arsalarımız vardı. Hepsini savaşta kaybettik” dedi.

“Yaptığım bakır işlemeler talep görüyor”

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Hanke, “Çok şükür işim iyidir. Yaptığım bakır işlemelerine talep var. Mesleğimi çok seviyorum. Halep'teyken birçok Arap bölgesine malımızı gönderiyorduk. Şimdi burada ise, Arapların açtığı iş yerleri için bana çok talep var. Birçok şehre gönderiyorum. Bize resim atıp veya çizdikleri modeli gönderiyorlar. Bende onlar için yapıyorum” diye konuştu.

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