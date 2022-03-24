Savaşa rağmen Türkler Ukrayna’yı terk etmiyor

Ukrayna’nın Odessa kentinde yaşayan Türkler, Rusya’nın yaklaşık 1 aydır devam eden saldırılarına rağmen ülkeden ayrılmıyor. Kentte 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan Cavanşir Muzafferov, "Ya akşam ya da sabah her gün bomba sesleri duyuyoruz. Ama gitmiyoruz, buradayız. İşimiz gücümüz burada. Çünkü buranın ekmeğini yiyoruz 15 senedir. Burada da kalacağız inşallah" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 29. gününde sürüyor. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’nın farklı bölgelerinden yaklaşık 16 bin Türk vatandaşı tahliye edildi. Bazı Türkler ise ailelerini Türkiye’ye göndererek savaşa rağmen ülkede kalmayı tercih etti. Savaştan önce olduğu gibi dükkanlarını açan Türkler, her şeye rağmen işlerine devam ediyor.

"Savaş olsa da biz sonuna kadar burada kalacağız"

25 yıldır Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde yaşadığını söyleyen restoran işletmecisi Kazım Nuriyev, "Ahıska Türküyüm. Çocuklarımızı Türkiye’ye gönderdik, çok şükür Bursa’dalar. Bizim Ahıska Türk Derneği de bize yardım etti. Biz buradayız. İşimiz burada, evimiz burada. Burada çalışıyoruz. Ukrayna’da savaş var ama biz buradayız. Elimizden geldiği kadar Ukrayna’ya yardım ediyoruz. Böyle durumlarda da her zaman Ukrayna’nın yanındayız. Yemek olsun, askerlere yardım olsun, elimizden geldiği kadar yardımlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar da var burada Ahıska Türkeri’nden kalan çok ailesini gönderip. Evi var, iş yerleri var, bırakıp gitmek bizim için çok zor. Onun için savaş olsa da biz sonuna kadar burada kalacağız" diye konuştu.

"Buranın ekmeğini yiyoruz 15 senedir, burada da kalacağız inşallah"

Odessa’da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan Cavanşir Muzafferov da, "İşimiz gücümüz hepsi burada. Evimiz barkımız her şeyimiz burada. Doğrudur savaş var, bazen gece bazen gündüz atıyorlar, duyuyoruz sesleri. Ama yapacak bir şey yok, bırakıp terk etmiyoruz burayı. Ailemizi gönderdik, sağ olsun Türk Konsolosluğu tarafından ailelerimizi Bursa’ya götürüp yerleştirdik. Kendimiz de buradayız. Sonuna kadar da duracağız. İnşallah güzel olur, dururuz" dedi.

Orduya ellerinden gelen yardımları yaptıklarını da söyleyen Muzafferov, "Odessa da şu an sakin ama ya akşam ya da sabah her gün bomba sesleri duyuyoruz. Ama gitmiyoruz, buradayız. İşimiz gücümüz burada. Kadınları, çocukları hepsini gönderdik ama erkekler olarak bizim Ahıska Türkleri olarak burada kalmayı tercih ettik. Çünkü buranın ekmeğini yiyoruz 15 senedir. Burada da kalacağız inşallah" ifadelerini kullandı.