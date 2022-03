Savaş başlayınca emlak ofisi açmak için kiraladığı ofisi yardım ofisine çevirdi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş dokuzuncu gününde de devam ederken, Türkiye’de Rus ve Ukraynalıların en yoğun yaşadığı bölge olan Alanya’dan her gün binlerce yardım malzemesi savaş bölgesine gönderiliyor. Aralarında çocukların ve farklı ülkelerden vatandaşların bulunduğu kalabalık grup yakalarında ise Ukrayna bayrağı renklerinde kurdeleler taşıyor.

Bir yıldır Alanya’da yaşayan 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Kateryna Netesa, ortağı ile beraber iki hafta önce emlak ofisi açmak için kiraladığı dükkanı Ukrayna yardım ofisine çevirdi. Her gün yüzlerce yabancının bir araya gelerek, burada her türlü yardım malzemesini tırlara yükleyip Ukrayna’ya gönderiyorlar.

Kıyafetten ilaca kadar her şeyi gönderiyorlar

Natesa, Ukrayna’ya gönderilen yardım malzemeleriyle ilgili olarak, “Burada her şey var. Kıyafet, yemek, çocuk ihtiyaçları ve ilaç ne olursa her şeyi gönderiyoruz” dedi. Natesa, yardımların nasıl gönderildiğini ise “Biz karayolu ile gönderiyoruz, önce Alanya’dan Antalya’ya gidiyor, sonra Antalya’dan İstanbul’a ve oradan da Ukrayna’ya gidiyor” şeklinde anlattı.

“Biz sadece barış istiyoruz ve hepsi için yardım yapıyoruz”

Yardım göndermek için gelenler arasında kimlerin olduğu sorusuna cevap veren Natesa “Burada her gün çok kalabalık oluyoruz. Burada Ukraynalı, Rus, Belaruslu ve Almanlar gibi çok insan var. Hepsi yardım etmek istiyorlar, çok kalabalık, Ukraynalı ve Rus insanlar kardeş gibi. Biz sadece barış istiyoruz ve hepsi için yardım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umarım yarın her şey iyi olacak”

Ailesi Ukrayna’da olduğu için çok korktuğunu belirten Natesa, “Biz çok korkuyoruz çünkü ailelerimiz orada ve yarın ne olacak bilmiyoruz. Her gün çok stres var ama umarım çok az kaldı ve her şey bitecek. Umarım yarın her şey iyi olacak” dedi.

“Ukrayna için zafer, kahramanlarımız için zafer”

Natesa, Ukraynalıların kendi arasında “Ukrayna için zafer, kahramanlarımız için zafer” şeklinde selamlaşmalarının da motivasyon kaynakları olduğunu belirtti.Natesa, son olarak bölgedeki insanlara “Ben hepsi için herkese çok teşekkür ederim. Buradaki insanlar bu iş için internet ve elektrik bedava veren bile oldu. Çocuklar için ve yemek için de çok yardım ettiler onlara da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.