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Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor.
Haberde İnsan 17.05.2021, 11:22
Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor.
Yenice’ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.
“30 yıl önce, çalışır vaziyette oturtmuş”Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.