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Şaşırtan görüntü, gören dönüp bir daha baktı

29 Ekim tatilini fırsat bilip Edirne’ye ziyarete gelen on binlerce yerli turist, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için uzun kuyruk oluşturdu.

Haberde İnsan 29.10.2021, 16:24
Şaşırtan görüntü, gören dönüp bir daha baktı

29 Ekim tatilini fırsat bilip Edirne’ye ziyarete gelen on binlerce yerli turist, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için uzun kuyruk oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere Edirne’nin çevre illerinde yaşayan on binlerce vatandaş, 29 Ekim tatilini fırsat bilerek, sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın etti. Selimiye Camii başta olmak üzere kentte bulunan tarihi yerleri ziyaret eden vatandaşlar, ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı. Tava ciğer restoranlarında onlarca metre uzunluğunda sıranın kendisine gelmesi için sıra bekleyen vatandaşlar, saatlerce kuyrukta bekledi.

Edirne’ye gezmek için geldiklerini söyleyen Nevzat Toy, çok methedilen Edirne’nin meşhur tava ciğerini yemek için yarım saattir kuyrukta beklediklerini belirtti. Edirne’nin çok güzel olduğunu söyleyen Toy, Edirne’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bir diğer vatandaş Bülent Alak da, tava ciğerin tadını bildiği için sıra beklemenin sorun olmadığını belirterek, yaklaşık 15 dakikadır sıranın kendine gelmesi için beklediğini anlattı. Diğer vatandaşlar da, yaklaşık 20 dakikadır sıra beklediklerini söyledi.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da, kentte ziyaretçi hareketi yaşandığına değinerek, ciğerciler olarak misafirlere yetişmeye çalıştıklarını ifade etti. On binlerce vatandaşın Edirne’ye geldiğini anlatan Dinar, Edirne’de 29 Ekim tatili bereketi yaşandığını söyledi.

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