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Sarıyer’de karlı havada vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaptı
Sarıyer’de güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı araçlarının üzerini temizlerken, sahil kenarında da bazı vatandaşların yürüyüş ve koşu yaptığı görüldü.
Haberde İnsan 13.03.2022, 09:12
Sarıyer’de güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı araçlarının üzerini temizlerken, sahil kenarında da bazı vatandaşların yürüyüş ve koşu yaptığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da üç gündür kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sarıyer’de bazı vatandaşlar iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, bazıları da araçlarının üzerini temizlemeye çalıştı. Kimi vatandaşların sahil kenarında yürüyüş yapıp koştuğu görüldü.