Sarıyer’de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı

Sarıyer’de bir vatandaş, aracın arkasına bağladığı iple kayak yaptı. O anlar ise bir başka kişi tarafından görüntülendi.

Sarıyer’de 3 gündür etkili olan kar yağışı bütün yolları kar ile kapladı. Karla kaplı yolda bir kişi ise araca bağladığı iple kayak yaptı. Renkli görüntüler otomobilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.