Sarıkamış’taki TransAnatolia Rally Raid Rallisi havadan görüntülendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir’den başlayan TransAnatolia Rally Raid sürücüleri, son etap olan Sarıkamış’tan start aldı. Zorlu parkurdaki yarış havadan görüntülendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid sürücüleri, son etap olan Sarıkamış’tan start aldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi başlayan yarışlarda sporcular, Sarıkamış’ın zorlu etaplarını geçerek finişi görecek.

Zorlu Etapların her köşesinde jandarma ekipleri ve görevliler tarafından güvenlik önlemleri alındı. Zorlu parkurda yarışın yarışçıların o anları da havadan görüntülendi.

Eskişehir’den başlayarak Kars’a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotada Cıbıltepe Kayak Merkezi’nden start alan yarışmacılar, etabı Kars kent merkezinde bitirecek. Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere’den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ile 96 yarışçı katılıyor.