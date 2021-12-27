Sarıkamış Şehitleri için karla kaplı yaylada 10 kilometre yürüdüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri anlamlı bir yürüyüşe imza attı. Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte yaklaşık 100 lise öğrencisi Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü etkinliği altında karla kaplı yaylada açtıkları Türk Bayrağı ile birlikte 10 kilometreye yakın yol yürüdüler.

Sarıkamış Harekatının 107’nci yıl dönümünde düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ kapsamında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Akyazı Belediyesi ve Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 lise öğrencisi; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Okul Müdürü Murat Yeşilbaş, okul idarecileri ve öğretmenler ile birlikte Hanyatak Mahallesi’nden, karla kaplı olan Çorak Yaylası’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaylada son bulan yürüyüşün ardından öğrenciler Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Daha sonrasında Müdür Yardımcısı Sezai Efe, öğrencilere Sarıkamış Harekatı ve şehit olan askerlerle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Efe, Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin vatan sevgisinin Türk Milletine örnek olması gerektiğini söyledi.

“Hangi zorlu şartlarda vatanımızın bugünlere geldiğini anlamalarını istedik”

Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenleyen okul yönetimine teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Her yıl Sarıkamış’ta düzenlenen bu yürüyüşü biz de okul yönetimimiz ile birlikte Akyazı’da düzenleyerek gençlerimizin vatanın ve milletin hangi zorlu mücadelelerle bugünlere geldiğini anlamalarını istedik. Bu şuurla şühedanın izinde Sarıkamış Harekatının 107’nci yıl dönümünde ilçemizin bu yüksek mevkilerine gelerek hem şehitlerimizi andık hem de doğa yürüyüşü gerçekleştirmiş olduk. Okul yönetimini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hem Sarıkamış şehitlerimize hem de tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yurdumuz, vatanımız ilelebet payidar olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi hak ettiği noktaya her alanda yaptığımız çalışmalar ile birlikte taşıyacağız” dedi.

“Soğukta yürürken farkındalığımızın daha fazla arttığını düşünüyorum”

Yürüyüşe katılan öğrenci Salih Polat’da, “Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci sene-i devriyesinde Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencileri olarak bir anma yürüyüşü düzenledik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu soğuk havada yürürken daha fazla farkındalığımızın olduğunu düşünüyoruz, arkadaşlarımız ile birlikte şehitlerimizi daha fazla andık ve onların yaşamış oldukları acıları biraz daha tecrübe ettik sayılır” diye konuştu.