Sarıkamış şehitleri Erzurum’da anıldı

Sarıkamış Şehitleri Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından düzenlenen programla Kars Kapı Şehitliğinde anıldı.

Erzurum Kalkınma Vakfı’nın (ERVAK) düzenlediği Sarıkamış harekatının 107. yıldönümü programında, o dönemlerde yaşanan acılar, Allahü Ekber dağlarında donarak şehit olan askerler anıldı.

Kars Kapı Şehitliğindeki anma törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri, ERVAK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel burada yaptığı konuşmada, “Neden buradayız, bu gün 22 Aralık 2021 Türk tarihinde Sarıkamış Harekatının başladığı gün olarak tarihlere geçmiştir. Türk tarihinin en acılı sahnelerinden birisidir Sarıkamış, on birlerce Mehmet’imizi Allahuekber dağlarında Soğanlıda soğuk, düşman ve hastalığa yenik bırakıldılar. Uzun yıllar Sarıkamış Harekatı konusunda sansür uygulanmıştı, orada olup bitenlerden kimsenin haberi yoktu, 7 yıl sonra Şerif Köprülü’nün bir kitabıyla oralarda yaşanan trajediler ortaya dökülmüştür. 2002 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı olarak biz kapanan sayfayı açtık. Türk Kamuoyunun önüne bu anma programını tekrar getirdik. On binlerce vatan evladı eksi 40 derecede, 2 metre karın altında aç, susuz, çıplak vaziyette bu toprakları vatan yapmak için düşmana karşı şehit oldular. Onlar Anadolu’nun köylerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisindeki topraklardan buralara akın akın geldiler. Ellerine kınalar yakılarak analar babalar çocuklarını cepheye gönderdiler. Siz oralara gidin dönmeseniz bile, sanmayın bu tekerlek kalır tümsekte, yarın bizim elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış elbet bizimdir düşüncesiyle bu gençler bu topraklara geldiler. Onlar aşkı ve sevdayı tanıyamadılar, parayı hiç bilmediler, yalnızca bu toprakları vatan yapmak için canlarını bu topraklara bıraktılar, uzun yıllar tabiatın kucağında sessiz kaldılar. Onların kefenleri kar oldu. Yüce Türk Milletinin sinesi oldular” dedi.

Daha sonra ERVAK Mütevelli üyesi Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı Sarıkamış Harekatı ile ilgili konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra Yukarı Mumcu Camii İmam Hatibi ve aynı zamanda ERVAK üyesi Hüseyin Çelebi Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Yapılan dualardan sonra Sarıkamış Harekatında 3.Ordu Komutanı olan Hafız Hakkı Paşa’nın mezarı ziyaret edildi.